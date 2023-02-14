З Днем закоханих 14 лютого: найкращі привітання українською мовою

Привітайте коханих людей у це чудове, романтичне свято

Одне з найромантичніших свят року – День святого Валентина – щорічно відзначають 14 лютого. У 2023 році свято випадає на вівторок.

У цей день усі закохані дарують один одному милі листівки, які називаються "валентинками". У них закохані освідчуються і вітають зі святом. Головне, щоб побажання мали позитивний характер і дарували лише приємні емоції близьким людям. Покажіть коханим, як ви їх цінуєте!

На честь свята "Телеграф" підготував своїм дорогим читачам гарні листівки та картинки і теплі слова з побажаннями українською мовою, які ви можете надіслати своїм близьким людям у соцмережі чи месенджері.

День святого Валентина-2023: листівки, картинки і привітання своїми словами

Коханий, ти потрібен мені як повітря! Стріли Амура вразили моє серце, я без пам'яті закохана в тебе. Нехай вогонь нашої любові горить яскравим незгасаючим полум'ям. Без тебе я не уявляю своє життя, воно втратить всякий сенс, якщо в ньому не буде тебе! Ти — моя любов і моє щастя!

З днем святого Валентина, кохана! Аромат твого тіла не зрівняється ні з однією квіткою на світі! А вигини твого тіла настільки привабливі й досконалі, що не один художник не передасть красу твого тіла на полотні! Твої очі блищать для мене яскравіше будь-якої відомої зірки! Ти — сама досконалість, я люблю тебе! З днем святого Валентина!

Кохання моє! Я тебе так сильно люблю, що готовий заради тебе дістати місяць з неба, Завалити тебе сотнями червоних троянд, дістати все що ти побажаєш.

Вітаю коханого з днем святого Валентина! Коханий, це прекрасне свято прийшло у моє життя разом з тобою. Я могла б довго перераховувати, який ти розумний, красивий, добрий і чудовий. Не знаю, що в тобі мені подобається більше, та й яка різниця. Має значення тільки одне: Я люблю тебе.

Зазначимо, що це свято прийнято не тільки правильно і цікаво відзначати двом люблячим серцям. У День усіх закоханих не обійтися без подарунків та привітань своїм другим половинкам, а підібрати презент можна за знаком Зодіаку, а також по гороскопу можна вибрати спосіб святкування Дня Валентина.