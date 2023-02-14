З Днем Стрітення Господнього! Гарні листівки та душевні привітання на 15 лютого
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Не забудьте привітати близьких зі святом Принесення до Храму та подякувати у цей день Ісусу
У середу, 15 лютого, християни за юліанським календарем згадують знакову подію: через 40 днів після Різдва маленького Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприймач. Тому свято відоме під двома назвами – Стрітення Господнє (слово символізує зустріч) або Принесення до храму.
Цього дня віряни відвідують урочисті богослужіння у храмах, звертаючись до Всевишнього з молитвами перед свічкою Громницею. Це велике світле свято всіх християн. "Телеграф" публікує добірку привітання у віршах та прозі на Стрітення Господнє. Також ви можете 15 лютого надіслати близьким листівку. Просто завантажте картинку на свій гаджет і відправте у будь-якому зручному месенджері, кому забажаєте.
Вітання з Принесенням до Храму в прозі
Вітаю зі Стрітенням Господнім, бажаю, щоб у житті траплялися важливі та прекрасні зустрічі, щоб люди, які несуть щастя і світло, не проходили повз. Нехай серцю вистачає мудрості побачити диво у найпростіших речах. Нехай радість кожного дня, подарованого Богом, перетворює життя на чудове свято. Миру, любові та віри!
Вітаємо Вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, нехай все лагодиться та виконується легко, нехай Ангел-охоронець стане Вашим надійним провідником, будьте здорові й успішні!
Нехай Господь у цей день вселить у наші душі більше віри, своє благословення та надію на краще. Нехай молитва зцілить кожне серце від сліз, смутку й тривоги. Усього найсвітлішого, найдобрішого і найблагодатнішого в це боже свято. Зі Стрітенням Господнім!
Листівки на Стрітення Господнє
Привітання на 15 лютого у віршах
У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти…
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
Сьогодні Стрітення! Чудово!
І сонце в небо попливло
Та усміхнулось світанково,
Щоб світло й тепло нам було.
Хай літо зиму переможе,
Бо так вже хочеться тепла.
А так і буде. Дуже схоже,
Що вже весна до нас прийшла.
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров`я добавляє.
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