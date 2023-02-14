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З Днем Стрітення Господнього! Гарні листівки та душевні привітання на 15 лютого

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стрітення Господнє – важливе церковне свято цього місяця
Стрітення Господнє – важливе церковне свято цього місяця. Фото УНІАН

Не забудьте привітати близьких зі святом Принесення до Храму та подякувати у цей день Ісусу

У середу, 15 лютого, християни за юліанським календарем згадують знакову подію: через 40 днів після Різдва маленького Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприймач. Тому свято відоме під двома назвами – Стрітення Господнє (слово символізує зустріч) або Принесення до храму.

Цього дня віряни відвідують урочисті богослужіння у храмах, звертаючись до Всевишнього з молитвами перед свічкою Громницею. Це велике світле свято всіх християн. "Телеграф" публікує добірку привітання у віршах та прозі на Стрітення Господнє. Також ви можете 15 лютого надіслати близьким листівку. Просто завантажте картинку на свій гаджет і відправте у будь-якому зручному месенджері, кому забажаєте.

Вітання з Принесенням до Храму в прозі

Вітаю зі Стрітенням Господнім, бажаю, щоб у житті траплялися важливі та прекрасні зустрічі, щоб люди, які несуть щастя і світло, не проходили повз. Нехай серцю вистачає мудрості побачити диво у найпростіших речах. Нехай радість кожного дня, подарованого Богом, перетворює життя на чудове свято. Миру, любові та віри!

Вітаємо Вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, нехай все лагодиться та виконується легко, нехай Ангел-охоронець стане Вашим надійним провідником, будьте здорові й успішні!

Нехай Господь у цей день вселить у наші душі більше віри, своє благословення та надію на краще. Нехай молитва зцілить кожне серце від сліз, смутку й тривоги. Усього найсвітлішого, найдобрішого і найблагодатнішого в це боже свято. Зі Стрітенням Господнім!

Листівки на Стрітення Господнє

Зі Стрітенням Господнім
Зі Стрітенням Господнім
Зі Стрітенням Господнім
Зі Стрітенням Господнім

Привітання на 15 лютого у віршах

У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти…

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Сьогодні Стрітення! Чудово!

І сонце в небо попливло

Та усміхнулось світанково,

Щоб світло й тепло нам було.

Хай літо зиму переможе,

Бо так вже хочеться тепла.

А так і буде. Дуже схоже,

Що вже весна до нас прийшла.

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров`я добавляє.

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Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Стрітення Господнє