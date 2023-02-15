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День самотніх людей: як прикольно привітати "винуватців" свята

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Богдана Карц Богдана Карц
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Симпатичні листівки для одинаків
Симпатичні листівки для одинаків. Фото Колаж "Телеграфу"

Привітайте своїх знайомих, які напередодні мусили ніяковіти через засилля букетів та кульок у формі сердець навколо

Щороку 15 лютого відзначають не лише Стрітення Господнє та День операційної медичної сестри, а й День самотніх людей. Це неофіційне свято, яке вигадали на противагу Дню Святого Валентина (14 лютого) і яке відзначається на один день пізніше.

Як зауважує сайт daytoday, святкування на наступний день проводиться для людей, які не мають партнера для романтичних стосунків і змушені ніяковіти на День закоханих. Це неофіційне свято знайшло відгук у багатьох серцях, адже не всім вдається постійно перебувати у стосунках — часом наше життя складається зовсім інакше.

15 лютого деякі одинаки дійсно відзначають це свято, спеціально влаштовуючи собі день самотності: вони ходять в кіно, на спа-процедури, займаються шопінгом та іншими приємними речами. Головна мета свята — показати, що життя повноцінне й без наявності другої половинки.

Нагадаємо також, що незабаром починається Масляна. Святкування триватимуть тиждень і на цей період є певні правила та заборони, які диктують нам традиції. Раніше ми розповідали, як на Масницю залучити в дім удачу на цілий рік.

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#Поздоровлення #Листівки #Привітання #Свято