Просіть про щастя і здоров’я: найсильніші молитви на Стрітення Господнє

Це свято дає вірянам можливість звернутися до Ісуса Христа з проханнями

У середу, 15 лютого, християни за юліанським календарем відзначають важливе свято – Стрітення Господнє. Так віряни вшановують знаменну подію, про яку говорять біблійні писання. Дата присвячена принесенню немовляти Ісуса через 40 днів після Різдва в Єрусалимський храм до Симеона Богоприймача. Тож ще одна назва свята звучить як Принесення до Храму.

Цього дня у храмах відбуваються урочисті богослужіння. Символ Стрітення Господнього особлива свічка – Громниця. Вважається, що якщо читати молитви перед цією свічкою, то вони матимуть надзвичайну силу.

"Телеграф" публікує добірку молитов на День Стрітення Господнього 15 лютого. У це свято ви можете звернутися до Ісуса Христа з вдячністю, попросити його про щастя, здоров’я, удачу та благополуччя для себе й своїх близьких. Не зайвим буде покаятися і вибачитися за гріхи (зробити це найкраще перед іконою Стрітення Господнього).

Молитва на Стрітення Господнє до Ісуса

Господи наш Всемилостивий. Як Тебе Діва Марія принесла до храму на уклін, так і ми просимо за дітей наших, дітей Твоїх. Захисти їх від печалей і скорбот, захисти від нечистого і осади в дyшах радість буття. Стань їх надією і опорою в житті і ми, раби грішні, будемо молити за них Тебе і Ангелів, які проповідують Слово Твоє. Амінь

Молитва до Богородиці

Цариця Небесна, прийми молитви раба Божого (ваше ім'я). Перед тобою, Богоматір, схиляюся і тільки тобі можу свої таємниці відкрити. Тільки тобі, Свята Діва, відомо все, чим живу, чим дихаю і що попросити хочу. Моє серце просить свободи, наповнення, йому важко без щастя і підтримки твоєї. Благаю тебе, висвітли мій шлях до щастя швидкого, яке своїм світлом осяє все моє життя. Не покидай мене, Божа Матір. Я довіку буду славити Ім'я твоє. Амінь

У свято Стрітення Господнього у храмах проводять урочисті служби

Молитва на Принесення до Храму про щастя

О, Всевишній Господи! Я прошу тебе подарувати мені щастя земне і благо духовне. Молю, почуй мене в цей світлий день, не відрікайся від мене, дай мені сил. Прости мене грішного і відпусти всі гріхи мої, бо каюся я і бажаю стати на шлях істинний, щоб бути ближче до тебе, мій Господь. Молю Тебе, подаруй мені щастя, благополуччя і радість в житті. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь

Молитва на 15 лютого про здоров’я

О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що Тобі в Нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я) недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Амінь

Молитва до Миколи Чудотворця про удачу

О святий угоднику Божий Миколай, ти швидкий наш заступник і у всіх скорботах і неприємностях помічник! Допоможи грішному рабу Божому (ваше ім'я) скрасити сумне і тяжке життя, попроси Господа подарувати мені прощення всіх гріхів від самого народження і юності моєї. Нехай душа моя позбудеться від вічної муки, а життя наповниться щастям і світлом. Допоможи мені встояти перед усіма проблемами, знайти удачу і впевненість у завтрашньому дні. Я не перестану славити Ім'я твоє, Отця, Сина і Святого Духа. Нині і на віки віків. Амінь

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