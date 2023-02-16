З Днем єднання України 2023: яскраві привітання з побажаннями миру українською мовою
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День єднання створено для того, щоб показати, що українці – нація, яка любить свою Батьківщину
У четвер, 16 лютого, Україна відзначає нове державне свято – День єднання. Це дуже молода урочистість, яка була заснована у 2022 році президентом України Володимиром Зеленським.
У президентському указі від 14 лютого 2022 року зазначено, що День єднання створено для "посилення консолідації українців, зміцнення їх стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість". Цього дня заведено вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.
"Телеграф" вітає всіх українців зі святом, і щоб наші читачі могли привітати своїх рідних, друзів та знайомих, ми підготували для вас гарні картинки та листівки з побажаннями миру та перемоги українською мовою.
Привітання з Днем єднання України 2023: картинки та листівки українською мовою
Як писав "Телеграф" цього року святкуватимемо Масляну ми будемо у лютому. Коли починається масляний тиждень, читайте в матеріалі.