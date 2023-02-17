17 лютого — День спонтанного прояву доброти: найкращі привітання для добряків
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У цей прекрасний день навіть щирі привітання можуть стати причиною зробити ще одну добру справу для незнайомця
День спонтанного прояву доброти або ж Random Acts of Kindness Day в оригіналі – це досить молоде неофіційне свято, яке відзначають у багатьох країнах. Це одна з нещодавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій, спрямована на толерування у суспільстві різноманітних проявів доброти та безкорисливої допомоги. Девіз цього свята: "Практикуйте спонтанні акти доброти та краси".
Щороку 17 лютого люди, які знають про це свято, намагаються бути не просто добрими, а справжніми добряками — у повному розумінні цього слова. Тобто робити хороші вчинки абсолютно безкорисливо, навіть якщо це йде в розріз із їхніми планами. "Телеграф" зібрав для вас найкращі листівки та поздоровлення, аби ви могли привітати з цим прекрасним святом людей, які дійсно на це заслуговують. Ми впевнені, що такі у вашому оточенні точно знайдуться!
У День прояву спонтанної доброти
Я тобі від всього серця бажаю
Більше щирої любові й теплоти,
Солодких слів та ніжності без краю.
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Вітаю з Днем спонтанного прояву доброти і бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для таких справ. А всі твої старання нехай повернуться сторицею, щоб і тобі допомагали у цьому буремному житті, щоб кожен із тих, кому ти допомагаєш, зробив те саме для іншої людини і це "коло доброти" ніколи не замкнулося. Сил тобі, терпіння і наснаги! Зі святом!
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У лютому, у свято доброти,
З цим днем всіх друзів привітаю!
Ще більше миру, щастя й теплоти
Вам в ваших душах побажаю!
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Вітаю з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти! Бажаю не втрачати віри в людей і бачити у них кращі сторони. Душевної рівноваги, терпіння та віри у наше світле майбутнє! Нехай все вдається!
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Нехай цей світлий день подарує тобі щире добро і розуміння, що віддаючи щось позитивне у Всесвіт, ти отримуєш натомість значно більше. Бажаю тобі, щоб всі твої добрі справи не лишилися непоміченими і були щедро винагороджені Всевишнім. З Днем спонтанного прояву доброти!
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