З Масляною! Красиві картинки та музичні листівки до свята на будь-який смак

Масляна – ще один привід побажати один одному всього найкращого

В останній тиждень лютого традиційно відзначають Масляну, також відому як Масниця, Сиропуст або Колодій. В 2023 році це світле свято триватиме з понеділка по неділю 20-26 числа останнього зимового місяця. У цей час прийнято проводити зиму, готуючись зустрічати весну. Головний символ гулянь у Масляний тиждень – млинці.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок на Масляну. Ви можете вибрати картинку, яка вам найбільше сподобалася, завантажити на свій гаджет і переслати рідним та друзям у будь-якому зручному месенджері. Сподіваємося, це свято принесе вам радісні звістки та приємні емоції! Не забудьте побажати своїм близьким здоров’я, щастя, достатку й миру!

Листівки на Масляну

Картинки з Масляною

Музичні листівки на Масляну українською мовою (відео)

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Масляний тиждень наші предки дослухалися до кількох правил. Існує низка заборон, яких прийнято дотримуватись у ці дні. У тому числі існують обмеження щодо їжі, тому віряни на Сирний тиждень не вживають м’ясо.