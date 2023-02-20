З Масляною-2023! Найкращі листівки і картинки українською мовою

Красиві вітальні листівки до Масляної, які ви можете надіслати своїм близьким

З цього дня аромат млинців заполонятиме оселі українців, адже цього понеділка, 20 лютого, настала Масляна! Масляний тиждень триватиме рівно тиждень — 2023 року до 26 лютого.

Гуляння на Масляну дають можливість вдосталь наїстись різних смачних страв. Потім почнеться Великий, найсуворіший піст перед Великоднем. Проте під забороною вже перебуває м’ясо та інші м’ясні продукти.

У зв’язку з початком одного з найвеселіших народних свят лютого, "Телеграф" зробив добірку гарних вітальних листівок та картинок до Масляної українською мовою, які наші дорогі читачі можуть поділитись у соцмережі.

З Масляною: привітання у листівках і картинках українською

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає кожен день тижня на Масляну. Усі сім днів насичені цікавими традиціями та звичаями.