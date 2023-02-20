З Масляною 2023! Барвисті відеовітання зі святом українською мовою

Масляна — галасливе, радісне та дуже смачне свято

Масляна — це веселі проводи зими з численними звичаями. Це свято символізує прихід весни та пробудження природи та відзначається протягом тижня перед Великим постом.

Варто зазначити, що дата святкування Масляної змінюється щороку, адже вона залежить від головного християнського свята Великодня. І у 2023 році свято випадає на тиждень із 20 по 26 лютого. Відзначають Масляну усі сім днів. І щобільше, щодня Масляної, або Сирного тижня має свою назву та традиції.

З Масляною пов’язано багато різних традицій та обрядів. Однією з найсмачніших традицій є приготування різних млинців, з рецептами яких ви можете ознайомитися в матеріалах "Телеграфа". Також було заведено спалювати опудало Масляної — велику постать із сіна та соломи.

На честь цього веселого та дуже смачного свята, "Телеграф" зібрав добірку гарних вітальних листівок, картинок, а також музичних привітань з Масляною 2023 українською мовою.

Привітання з Масляною 2023: картинки та листівки

Відеовітання з Масляною 2023

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень та чи змінюється дата святкування залежно від змін у церковному календарі. А ще — на які дні 2023 року будуть припадати головні християнські свята.