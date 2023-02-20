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З Масляною! Симпатичні листівки та привітання у віршах для близьких

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Масниця – веселе та смачне свято
Масниця – веселе та смачне свято. Фото Телеграф

Початок Масляного тижня дає привід надіслати дорогим людям миле побажання

Лютий, як завжди, завершується тижневим святкуванням Масляної, яку ще називають Сирним тижнем, Масницею або Колодієм. Гуляння у 2023 році триватимуть з 20 по 26 число останнього зимового місяця. У цей день прийнято готувати млинці зі смачними начинками. Існує традиція вітати один одного з Масляною і бажати добра, миру та здоров’я.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок на Масляну. Вибирайте картинку, яка сподобалася найбільше, і завантажуйте на свій гаджет, щоб переслати близьким. Також можна порадувати рідних та друзів душевним побажанням з Масляною у віршах. Такий святковий привіт точно не залишить їх байдужими.

Листівки з Масляною

З Масницею привітання у віршах
З Масляною
З Масницею вітаю

Картинки на Масляну

Привітання з Масляною у віршах
З Масляною
З Масляною

Вітання з Масляною у віршах

З Масницею вас вітаю!

Смачного свята побажаю.

Нехай родина процвітає,

Та бід ніколи не стрічає!

Вам з любов'ю я млинців напік,

Руки ними я собі обпік,

Та ні нащо не натякаю,

Зі святом лише привітаю!

Ви за здоров'я наливайте,

Робити все завжди встигайте!

Млинців від мене вимагайте,

Та в гості швидше погукайте!

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці з сметаной,

Щоб як пити — то не гірко,

Їсти — в роті тане!

З Масницею щедрою вітаю я!

Нехай щасливою буде доля твоя –

Яскравою, теплою, радісною завжди.

Зиму ж проженемо! Геть усі холоди!

Масниця розпочалася,

Хай зима мандрує геть,

Навкруги всі веселяться

І навколо круговерть!

Хай опудало нарешті

Вигорить ущент в огні,

Смакувати будем дружньо

Ми млинці наші смачні!

Я усім бажаю щастя,

Прийде хай скоріш весна,

Як прокинеться природа —

Заживемо ми сповна!

Раніше "Телеграф" повідомляв, які традиції святкування Масляного тижня збереглися до цих часів. Це свято багате на захопливі обряди та цікаві активності, одна з яких — спалення опудала на знак прощання з зимою. До слова, від наших предків до нас дійшли й деякі заборони, яких прийнято дотримуватися під час Сирного тижня.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Масляна