З Масляною! Симпатичні листівки та привітання у віршах для близьких

Початок Масляного тижня дає привід надіслати дорогим людям миле побажання

Лютий, як завжди, завершується тижневим святкуванням Масляної, яку ще називають Сирним тижнем, Масницею або Колодієм. Гуляння у 2023 році триватимуть з 20 по 26 число останнього зимового місяця. У цей день прийнято готувати млинці зі смачними начинками. Існує традиція вітати один одного з Масляною і бажати добра, миру та здоров’я.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок на Масляну. Вибирайте картинку, яка сподобалася найбільше, і завантажуйте на свій гаджет, щоб переслати близьким. Також можна порадувати рідних та друзів душевним побажанням з Масляною у віршах. Такий святковий привіт точно не залишить їх байдужими.

Листівки з Масляною

Картинки на Масляну

Вітання з Масляною у віршах

З Масницею вас вітаю! Смачного свята побажаю. Нехай родина процвітає, Та бід ніколи не стрічає!

Вам з любов'ю я млинців напік, Руки ними я собі обпік, Та ні нащо не натякаю, Зі святом лише привітаю! Ви за здоров'я наливайте, Робити все завжди встигайте! Млинців від мене вимагайте, Та в гості швидше погукайте!

Весь народ веселий, радий, Бо сьогодні свято, Дочекались Масниці Хлопці та дівчата. Буде в нас гірка горілка І млинці з сметаной, Щоб як пити — то не гірко, Їсти — в роті тане!

З Масницею щедрою вітаю я! Нехай щасливою буде доля твоя – Яскравою, теплою, радісною завжди. Зиму ж проженемо! Геть усі холоди!

Масниця розпочалася, Хай зима мандрує геть, Навкруги всі веселяться І навколо круговерть! Хай опудало нарешті Вигорить ущент в огні, Смакувати будем дружньо Ми млинці наші смачні! Я усім бажаю щастя, Прийде хай скоріш весна, Як прокинеться природа — Заживемо ми сповна!

Раніше "Телеграф" повідомляв, які традиції святкування Масляного тижня збереглися до цих часів. Це свято багате на захопливі обряди та цікаві активності, одна з яких — спалення опудала на знак прощання з зимою. До слова, від наших предків до нас дійшли й деякі заборони, яких прийнято дотримуватися під час Сирного тижня.