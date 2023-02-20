З Масляною! Симпатичні листівки та привітання у віршах для близьких
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Початок Масляного тижня дає привід надіслати дорогим людям миле побажання
Лютий, як завжди, завершується тижневим святкуванням Масляної, яку ще називають Сирним тижнем, Масницею або Колодієм. Гуляння у 2023 році триватимуть з 20 по 26 число останнього зимового місяця. У цей день прийнято готувати млинці зі смачними начинками. Існує традиція вітати один одного з Масляною і бажати добра, миру та здоров’я.
"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок на Масляну. Вибирайте картинку, яка сподобалася найбільше, і завантажуйте на свій гаджет, щоб переслати близьким. Також можна порадувати рідних та друзів душевним побажанням з Масляною у віршах. Такий святковий привіт точно не залишить їх байдужими.
Листівки з Масляною
Картинки на Масляну
Вітання з Масляною у віршах
З Масницею вас вітаю!
Смачного свята побажаю.
Нехай родина процвітає,
Та бід ніколи не стрічає!
Вам з любов'ю я млинців напік,
Руки ними я собі обпік,
Та ні нащо не натякаю,
Зі святом лише привітаю!
Ви за здоров'я наливайте,
Робити все завжди встигайте!
Млинців від мене вимагайте,
Та в гості швидше погукайте!
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці з сметаной,
Щоб як пити — то не гірко,
Їсти — в роті тане!
З Масницею щедрою вітаю я!
Нехай щасливою буде доля твоя –
Яскравою, теплою, радісною завжди.
Зиму ж проженемо! Геть усі холоди!
Масниця розпочалася,
Хай зима мандрує геть,
Навкруги всі веселяться
І навколо круговерть!
Хай опудало нарешті
Вигорить ущент в огні,
Смакувати будем дружньо
Ми млинці наші смачні!
Я усім бажаю щастя,
Прийде хай скоріш весна,
Як прокинеться природа —
Заживемо ми сповна!
Раніше "Телеграф" повідомляв, які традиції святкування Масляного тижня збереглися до цих часів. Це свято багате на захопливі обряди та цікаві активності, одна з яких — спалення опудала на знак прощання з зимою. До слова, від наших предків до нас дійшли й деякі заборони, яких прийнято дотримуватися під час Сирного тижня.