З Масляною! Красиві привітання у віршах і яскравих листівках українською мовою

Привітайте дорогих та близьких вам людей з Масляною

2023 року з 20 по 26 лютого, перед суворим Великим постом, в Україні починають випікати млинці та святкувати Масляну. У цей період дозволяється "наїстися заборонених" продуктів досхочу, проте м’ясо та м’ясні страви вже під забороною.

Вважається, що якщо млинці в Масляну виходять смачними та красивими, то й рік пройде добре. Крім млинців готують оладки, пироги, сирники, булочки, пончики. Раніше "Телеграф" розповідав, що означає кожен день тижня на Масляну. Усі сім днів насичені цікавими традиціями та звичаями.

Створити атмосферу свята у цей важкий для нас всіх час допоможуть привітання з Масляною. "Телеграф" підготував найкращі листівки та картинки з гарними побажаннями, а також вірші українською мовою, які можна адресувати близьким, друзям та колегам.

Привітання з Масляною-2023: листівки та вірші

Зі святом вітаємо,

Приходьте в гості!

До нашого ганку

На ситу Маслянку!

Почастуємо млинцями,

На сметані пампушками,

Пиріжками пишними

З медом та вишнями!

Зимі – помахаємо,

Весну привітаємо!

Бажаю вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

Масляна до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб було усе в порядку,

І млинців більше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масляної

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тане!

Також на сайті є відеопривітання з Масляною-2023 українською мовою, та душевні привітання зі святом у віршах. Такий святковий привіт точно не залишить близьких байдужими.