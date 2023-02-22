Віра, Вірочка, Віруня – з іменинами! Красиві вітання на День ангела Віри

Не забудьте привітати Віру з іменинами

Ім’я Віра дуже поширене в Україні, а ще красиве та давнє. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі Дні ангела Віри протягом року. Тепер "Телеграф" приготував добірку варіантів для привітання Вірочки з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Віри своїми словами

Віронька! Цього чудового дня дякую Господу, що ти є в моєму житті. Залишайся таким же світлою, доброю і чуйною людиною, адже таких зараз залишилося так мало. З іменинами!

З Днем ангела Віри! Нехай життя приносить тобі приємні сюрпризи та подарунки, нехай збудуться всі твої найзаповітніші мрії. Хай буде з тобою щастя, удача і Боже благословення. Вітаю!

Віра, з Днем ангела тебе. Бажаю простого людського щастя, добробуту в твоєму домі та домівках твоїх близьких, і якнайбільше приводів для посмішки, адже вона так тобі личить.

Віруня, вітаю з іменинами! Нехай ніякі життєві негаразди та випробування не затьмарюють твій добрий погляд на світ і твою посмішку. Бажаю міцного здоров’я, мирного неба та впевненості у завтрашньому дні. З Днем ангела!

В день твоїх іменин, Вірочка, хочу побажати тобі ніколи не здаватися. Нехай твої очі блищать тільки від щастя, ноги підкошуються тільки від приємних прогулянок, а руки опускаються лише під вагою подарунків, — ти гідна цього і навіть більше.

Листівки для привітання Віри з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено дарувати жінкам перли.