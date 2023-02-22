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Віра, Вірочка, Віруня – з іменинами! Красиві вітання на День ангела Віри

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Віри на будь-який смак Новина оновлена 22 лютого 2023, 00:54
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Віри на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Віру з іменинами

Ім’я Віра дуже поширене в Україні, а ще красиве та давнє. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі Дні ангела Віри протягом року. Тепер "Телеграф" приготував добірку варіантів для привітання Вірочки з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Віри своїми словами

  • Віронька! Цього чудового дня дякую Господу, що ти є в моєму житті. Залишайся таким же світлою, доброю і чуйною людиною, адже таких зараз залишилося так мало. З іменинами!
  • З Днем ангела Віри! Нехай життя приносить тобі приємні сюрпризи та подарунки, нехай збудуться всі твої найзаповітніші мрії. Хай буде з тобою щастя, удача і Боже благословення. Вітаю!
  • Віра, з Днем ангела тебе. Бажаю простого людського щастя, добробуту в твоєму домі та домівках твоїх близьких, і якнайбільше приводів для посмішки, адже вона так тобі личить.
  • Віруня, вітаю з іменинами! Нехай ніякі життєві негаразди та випробування не затьмарюють твій добрий погляд на світ і твою посмішку. Бажаю міцного здоров’я, мирного неба та впевненості у завтрашньому дні. З Днем ангела!
  • В день твоїх іменин, Вірочка, хочу побажати тобі ніколи не здаватися. Нехай твої очі блищать тільки від щастя, ноги підкошуються тільки від приємних прогулянок, а руки опускаються лише під вагою подарунків, — ти гідна цього і навіть більше.

Листівки для привітання Віри з Днем ангела

Віра поздоровлення з Днем ангела українською
Віра з Днем ангела — картинки та привітання українською
Іменини Віри листівки картинки та привітання українською
Картинки з Днем ангела Віра українською
Віра з іменинами – вітання Віри з Днем ангела українською
Привітання для Віри з Днем ангела українською
День ангела Віри — Картинки з іменинами Віра українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено дарувати жінкам перли.

Теги:
#Віра #Поздоровлення #День ангела #Іменини