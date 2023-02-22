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Вера, Верочка, Веруня - с именинами! Красивые поздравления на День ангела Веры

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Веры на любой вкус Новость обновлена 22 февраля 2023, 00:54
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Веры на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Веру с именинами

Имя Вера весьма распространенное в Украине, а еще красивое и древнее. Ранее мы рассказывали, каково его значение и когда все Дни ангела Веры в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку вариантов для поздравления Верочки с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Веры своими словами

  • Верочка! В этот чудесный день благодарю Господа, что ты есть в моей жизни. Оставайся таким же светлым, добрым и хорошим человечком, ведь таких сейчас осталось так мало. С именинами!
  • С Днем ангела Веры! Пусть жизнь приносит тебе приятные сюрпризы и подарки, пусть сбудутся все твои самые заветные мечты. Да пребудет с тобой везение, удача и Божье благословение. Поздравляю!
  • Вера, с Днем ангела тебя. Желаю простого человеческого счастья, благополучия в твоем доме и домах твоих близких, и как можно больше поводов для улыбки, — ведь она так тебе идет.
  • Веруня, поздравляю с именинами! Пусть никакие жизненные неурядицы и испытания не омрачают твой добрый взгляд на мир и твою улыбку. Желаю крепкого здоровья, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне. С Днем ангела!
  • В день твоих именин, Верочка, хочу пожелать тебе никогда не сдаваться. Пусть твои глаза блестят только от счастья, ноги подкашиваются только от приятных прогулок, а руки опускаются только под весом подарков, — ты достойна этого и даже больше.

Открытки для поздравления Веры с Днем ангела

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Вера с Днем ангела — картинки и поздравления
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Картинки с Днем ангела Вера
Вера с именинами — поздравление Веры с Днем ангела
Поздравления для Веры с Днем ангела
День ангела Веры — Картинки с именинами Вера

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить женщинам жемчуг.

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