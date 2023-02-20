Именины Веры в 2023 году: все дни, когда Верочка празднует День ангела

Есть несколько версий происхождения имени Вера

Имя Вера не только древнее и красивое, но еще и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать историю его происхождения и когда все именины Веры в году.

Значение имени Вера

Это имя имеет старославянское происхождение и значит "истина", "верование". Многие исследователи считают, что это калька от древнегреческого имени "пистиос", что переводится как "верный". Также и в латинском языке есть слово "верус", что тоже схоже по значению и звучанию с привычным нам сейчас именем "Вера".

Также используются такие разговорные формы имени Вера как Верочка, Веронька, Веруня, Веруся, Верка.

На территории современных россии и Украины имя Вера было наиболее популярно в первой половине XX века, на сегодня же оно мало распространено.

Самая почитаемая у христиан мученица с этим именем, — Вера Римская, которая в возрасте 12 лет пострадала от гонений вместе с сестрами Надеждой и Любовью, а также матерью Софией.

Принято считать, что обычно носительницы имени Вера аккуратные, сообразительные, чуткие, хорошие хозяйки, но при этом независимые, решительные, иногда обладают крутым норовом и склонностью к приключениям (и не всегда безопасным).

Когда День ангела Веры?

Носительницы имени Вера отмечают именины пять раз в году по церковному православному календарю:

26 февраля, — Вера Морозова;

14 июня, — Вера Самсонова;

30 сентября , — святая Вера Римская;

, — святая Вера Римская; 15 декабря, — исповедница Вера Графова;

31 декабря, — Вера Трукс.

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