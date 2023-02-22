Зоя, з іменинами! Короткі привітання та красиві листівки на День ангела Зої

Не забудьте привітати Зою з іменинами

Ім’я Зоя нехай не найпоширеніше на сьогоднішній день, але гарне і з цікавою історією. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення імені і коли всі Дні ангела Зої протягом року. Тепер же ми приготували добірку чудових привітань для Зої на іменини у віршах, прозі та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Зої своїми словами

Зоя! Твоє ім’я означає "життя", — і нехай воно вирує в тебе ключем, нехай щодня буде як свято, і ніякі біди не затьмарюють твого настрою. З іменинами!

З Днем ангела Зої! Бажаю тобі спокою, добробуту та впевненості у завтрашньому дні, — адже цього багатьом зараз так не вистачає. Усіх благ та мирного неба!

Вітаю тебе з іменинами, Зоя! Нехай кожен твій день приносить приводи для щастя та радості, нові можливості та натхнення. Будь здорова, щаслива та кохана!

Зоя! Нехай вогник у твоїх грудях, твоє життєлюбство та оптимізм ніколи не згасають, незважаючи на всі напасті та неприємності, які тільки можуть зустрітися на твоєму шляху. Насолоджуйся кожною миттю життя. З Днем ангела!

Листівки для поздоровлення Зої з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому народними прикметами суворо заборонено дарувати жінкам гребінці.