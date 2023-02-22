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Зоя, з іменинами! Короткі привітання та красиві листівки на День ангела Зої

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Зої на будь-який смак Новина оновлена 22 лютого 2023, 20:43
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Зої на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Зою з іменинами

Ім’я Зоя нехай не найпоширеніше на сьогоднішній день, але гарне і з цікавою історією. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення імені і коли всі Дні ангела Зої протягом року. Тепер же ми приготували добірку чудових привітань для Зої на іменини у віршах, прозі та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Зої своїми словами

  • Зоя! Твоє ім’я означає "життя", — і нехай воно вирує в тебе ключем, нехай щодня буде як свято, і ніякі біди не затьмарюють твого настрою. З іменинами!
  • З Днем ангела Зої! Бажаю тобі спокою, добробуту та впевненості у завтрашньому дні, — адже цього багатьом зараз так не вистачає. Усіх благ та мирного неба!
  • Вітаю тебе з іменинами, Зоя! Нехай кожен твій день приносить приводи для щастя та радості, нові можливості та натхнення. Будь здорова, щаслива та кохана!
  • Зоя! Нехай вогник у твоїх грудях, твоє життєлюбство та оптимізм ніколи не згасають, незважаючи на всі напасті та неприємності, які тільки можуть зустрітися на твоєму шляху. Насолоджуйся кожною миттю життя. З Днем ангела!

Листівки для поздоровлення Зої з Днем ангела

Зоя з Днем ангела картинка українською
Іменини Зої привітання — Листівка на День ангела Зої українською
З Днем ангела Зоя вітання, картинки та листівки українською
Іменини Зої — З Днем ангела Зоя картинки українською
Привітання у віршах, картинка з Днем ангела Зої українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому народними прикметами суворо заборонено дарувати жінкам гребінці.

Теги:
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