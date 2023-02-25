Яскраві листівки та короткі привітання на День ангела Фотинії
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Не забудьте привітати Фотинію (Світлану) з іменинами
Ім’я Фотинія є давнім і красивим, але на сьогодні в Україні зустрічається вкрай рідко. Раніше ми розповідали про значення цього імені і коли всі Дні ангела Фотинії на рік. Тепер "Телеграф" приготував добірку ідей для привітання з іменинами Фотинії.
Зауважимо, що в Україні більше поширена слов’янська форма-калька на ім’я Фотинія — Світлана. Обидва імені мають однакове значення, а покровительками Світлан виступають святі Фотинії, через що Світлани та Фотинії святкують іменини в ті самі дні.
Короткі привітання з Днем ангела Фотинії своїми словами
- Вітаю з Днем святої Фотинії! Нехай у вашому будинку завжди буде все благополучно, тепло та затишно, і ніякі неприємності не зачіпають вас. Доброго дня та мирного неба!
- З Днем ангела Фотинії! Нехай кожен день твого життя буде таким самим світлим, як і це ім’я. Бажаю міцного здоров’я, реалізації всіх планів, надійних друзів та звершень.
- З іменинами Фотинії! Ти осяюєш життя людей, немов світлий і життєствердний промінчик сонця. Бажаю світити так завжди і ніколи не втрачати ні іскорки в очах, ні вогню в серці.
Листівки для привітання Фотинії з Днем ангела
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами настійно не рекомендується дарувати чашки одиноким людям.