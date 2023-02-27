Даня, з іменинами! Чудові листівки та короткі поздоровлення на День ангела Данила

Не забудьте привітати Даню з іменинами

Ім’я Данило, — стародавнє, з цікавою історією, ще й вельми поширене в Україні. Раніше ми розповідали, яке його походження і коли всі Дні ангела Данила протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних ідей для привітання Дані з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Данила своїми словами

Даня, Данечко, Данило! Вітаю з іменинами та бажаю, щоб усі поставлені тобою цілі реалізовувалися в найкоротші терміни, щоб мрії збувалися і кожен день життя приносило лише радість та задоволення.

З Днем ангела Данила! Нехай твій ангел-покровитель береже тебе від усіх проблем та невдач, і спрямовує на вірний шлях життя. Бажаю міцного здоров’я, справжнього кохання та справжніх друзів поруч, а все інше вже додасться.

Даня, з іменинами! Нехай у твоєму домі завжди буде мирно, благополучно й тепло, і ніякі негоди не будуть в змозі загасити твій оптимізм і цілеспрямованість. Продовжуй йти назустріч своїми мріями, я вірю в тебе, ти обов’язково всього доб’єшся.

Листівки для привітання Данила з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам суворо не рекомендують дарувати труси та шкарпетки на свята за народними прикметами, — начебто простий та корисний подарунок може завдати шкоди.