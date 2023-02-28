З останнім днем зими! Красиві привітання своїми словами, листівки

Побажайте своїм близьким, щоб ця зима забрала із собою всі негаразди

Цього вівторка, 28 лютого, закінчується календарна зима, і вже завтра настає перший день весни, яка принесе із собою пробудження всього живого, тепло, радість та надію. Звичайно, морози не обіцяють покидати нас, проте весна так само поспішатиме порадувати теплим сонечком.

Видання "Телеграф" вітає всіх своїх читачів з останнім днем зими-2022-2023. Ми приготували гарні листівки та картинки, привітання у прозі, щоб ви також змогли привітати своїх близьких, друзів, колег із закінченням зимового сезону.

З першим днем зими: вітання своїми словами

Ось і настав останній день зими, а значить, незабаром природа прокинеться, птахи заспівають і в повітрі з’явиться аромат квітів! Бажаю гарного настрою, теплого сонечка щодня та невичерпного заряду бадьорості!

Вітаю з останнім днем зими, з чудовим часом натхнення та початком весняної казки! Бажаю тобі, щоб ця зима забрала з собою всі негаразди. Нехай із початком цієї весни у твоєму житті трапиться щось неймовірне! Будь щасливий!

Вітаю з останнім днем зими! Нехай він забере з собою увесь сум, який був в цю пору року! Бажаю Вам радості, благополуччя, щастя! Нехай у Вашій душі завжди квітне весна!

Дозволь привітати тебе з останнім днем зими! Нехай ця пора року нарешті завершиться, а тепла весна принесе тобі радість, щастя, любов, добробут та надію! Нехай весна відчинить двері для нових можливостей та звершень!

З першим днем зими: листівки та картинки

Додамо, що розслаблятися ще буде рано, тому що наприкінці першої декади березня, відповідно до прогнозів, зима знову презентує не зовсім приємний сюрприз.