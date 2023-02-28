З першим днем весни! Яскраві листівки та добрі побажання у віршах
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
1 березня можна надіслати рідним та друзям тепле побажання на честь першого весняного дня
У перший день березня немає жодного офіційного свята, але за традицією прийнято вітати один одного з початком весни, яка цього року здивує погодними гойдалками. Ця пора символізує оновлення природи, тож і наше життя може змінитися на краще.
У середу, 1 березня 2023 року, "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок із першим днем весни. Підбирайте картинку, яка вам сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і поділіться з близькими та друзями. Також ви можете порадувати рідних душевним побажанням на 1 березня у віршах. Такий вітальний жест не залишить вашого адресата байдужим, а подарує теплі емоції від першого весняного дня.
Вітання з першим днем весни у віршах
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
З початком весни щиро вітаю,
Щастя, здоров'я, миру бажаю!
Нехай ця весна принесе сповна
Багато усмішок, добра і тепла!
Яскраві листівки та красиві картинки на 1 березня
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть скасувати чи перенести дати трьох весняних свят – 8 березня, 1 та 9 травня. Реакція українців на пропозицію народних депутатів неоднозначна, особливо щодо Дня української жінки 25 лютого.
Також повідомлялося, коли у 2023 році відзначатимуть важливі церковні свята – Благовіщення Пресвятої Богородиці та Воскресіння Христове (Великдень).