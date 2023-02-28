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З першим днем весни! Яскраві листівки та добрі побажання у віршах

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Весна вступає у свої права
Весна вступає у свої права

1 березня можна надіслати рідним та друзям тепле побажання на честь першого весняного дня

У перший день березня немає жодного офіційного свята, але за традицією прийнято вітати один одного з початком весни, яка цього року здивує погодними гойдалками. Ця пора символізує оновлення природи, тож і наше життя може змінитися на краще.

У середу, 1 березня 2023 року, "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок із першим днем весни. Підбирайте картинку, яка вам сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і поділіться з близькими та друзями. Також ви можете порадувати рідних душевним побажанням на 1 березня у віршах. Такий вітальний жест не залишить вашого адресата байдужим, а подарує теплі емоції від першого весняного дня.

Вітання з першим днем весни у віршах

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

З початком весни щиро вітаю,

Щастя, здоров'я, миру бажаю!

Нехай ця весна принесе сповна

Багато усмішок, добра і тепла!

Яскраві листівки та красиві картинки на 1 березня

З першим днем весни
З початком весни
Hello March
Hello spring

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть скасувати чи перенести дати трьох весняних свят – 8 березня, 1 та 9 травня. Реакція українців на пропозицію народних депутатів неоднозначна, особливо щодо Дня української жінки 25 лютого.

Також повідомлялося, коли у 2023 році відзначатимуть важливі церковні свята – Благовіщення Пресвятої Богородиці та Воскресіння Христове (Великдень).

Теги:
#Поздоровлення #Весна #Листівки