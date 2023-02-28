З першим днем весни! Яскраві листівки та добрі побажання у віршах

1 березня можна надіслати рідним та друзям тепле побажання на честь першого весняного дня

У перший день березня немає жодного офіційного свята, але за традицією прийнято вітати один одного з початком весни, яка цього року здивує погодними гойдалками. Ця пора символізує оновлення природи, тож і наше життя може змінитися на краще.

У середу, 1 березня 2023 року, "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок із першим днем весни. Підбирайте картинку, яка вам сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і поділіться з близькими та друзями. Також ви можете порадувати рідних душевним побажанням на 1 березня у віршах. Такий вітальний жест не залишить вашого адресата байдужим, а подарує теплі емоції від першого весняного дня.

Вітання з першим днем весни у віршах

Прийми від мене привітання У цей прекрасний день весни: І усі найкращі побажання, Щоби здійснилися вони. Як перша квітка, будь красива І будь весела, як весна. Усе життя живи щасливо, Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

Хай зігрівають душу вам красою Весни тендітні пелюстки, І розливаються джерельною водою Кохання й щастя гомінкі струмки!

Тепло і світло розлилося, Весна чарівна в світ летить. Все на землі цвісти взялося, Яка це неповторна мить! Весна! Усе зазеленіло Під вічним небом голубим. І в людських душах завесніло, Все стало чистим і ясним.

З початком весни щиро вітаю, Щастя, здоров'я, миру бажаю! Нехай ця весна принесе сповна Багато усмішок, добра і тепла!

Яскраві листівки та красиві картинки на 1 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть скасувати чи перенести дати трьох весняних свят – 8 березня, 1 та 9 травня. Реакція українців на пропозицію народних депутатів неоднозначна, особливо щодо Дня української жінки 25 лютого.

Також повідомлялося, коли у 2023 році відзначатимуть важливі церковні свята – Благовіщення Пресвятої Богородиці та Воскресіння Христове (Великдень).