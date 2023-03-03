З Днем письменника-2023! Найкращі листівки і картинки, щоб привітати майстрів слова

Щорічно 3 березня святкується Всесвітній день письменника

У перші дні весни усі письменники відзначають своє професійне свято – Всесвітній день письменника (повна назва – Всесвітній день миру для письменника). 3 березня заведено вітати не лише літераторів, а й усіх представників "четвертої влади".

Хоч ця професія з’явилася багато століть тому, проте офіційно майстри слова отримали своє свято лише 1986 року на засіданні 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу — міжнародна правозахисна неурядова організація, яка об’єднує професійних письменників, поетів та журналістів, які працюють у різних літературних жанрах. У багатьох країнах світу у День письменника влаштовуються церемонії вручення різноманітних книжкових премій, фестивалі, виставки та інші літературні заходи.

"Телеграф" вітає письменників із їхнім професійним святом, і публікує гарні листівки та картинки зі Всесвітнім днем письменника 3 березня.

З Днем письменника 3 березня: листівки і картинки

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