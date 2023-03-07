З 8 Березня! Привітання у красивих листівках та картинках

Найкращі вітальні листівки з Міжнародним жіночим днем

Міжнародний жіночий день є датою, яка у сучасному світі відзначається у низці країн, а в деяких — має статус державного свята, наприклад, в Україні. Проте тема навколо свята "весни, ніжності та краси", нав’язана радянською владою, щороку викликає серйозні дискусії. То його хочуть скасувати, то залишають, і зараз триває обговорення того, чи залишати 8 Березня офіційним вихідним днем.

Міжнародний жіночий день — це насамперед символ гендерної рівності та боротьби за права жінок у всьому світі. Хай там як, але це свято, яке на перше місце ставить права та бажання представниць прекрасної статі.

"Телеграф" підготував добірку найкращих, красивих листівок та вітальних картинок із Міжнародним жіночим днем, які не залишать байдужою жодну жінку цього особливого свята.

Привітання з 8 Березня: листівки та картинки

Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде у березні. А ще, коли Україна переходитиме на літній час у 2023 році. Це також відбудеться у березні.