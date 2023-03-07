З Міжнародним жіночим днем! Гарні листівки на 8 березня українською мовою

Можете привітати яскравою листівкою до 8 березня маму, бабусю чи подругу

В середу, 8 березня 2023 року, відзначається Міжнародний жіночий день. Для когось це свято асоціюється з настанням весняного тепла, а хтось має ще одну можливість розповісти про боротьбу жінок за свої права.

Останнім часом навколо так званого Дня жінок точаться суперечки в Україні. Народні депутати запропонували перенести дату на річницю з дня народження Лесі Українки. Тим не менш, наразі опитування громадян показало, що люди воліють залишити 8 березня вихідним.

"Телеграф" публікує добірку гарних листівок на 8 березня. Ви можете обрати картинку, яка припала до смаку, завантажити на свій гаджет і надіслати в будь-якому месенджері жінці, яку хотіли б привітати. В це весняне свято обов’язково побажайте своїм мамам, бабусям, дружинам і подругам здоров’я, наснаги, миру і щастя!

Листівки на 8 березня

Привітання з 8 березня українською мовою

Раніше "Телеграф" повідомляв, як святкуватимуть Міжнародний жіночий день 8 березня в 2023 року українці в умовах повномасштабної війни. А також ми писали, які свята люблять в Україні найбільше, адже соціологи помітили декілька свіжих тенденцій.