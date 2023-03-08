З Міжнародним жіночим днем! Яскраві картинки та душевні привітання на 8 березня для найближчих

Навколо 8 березня точаться суперечки, але багато українців продовжують відзначати це свято

На початку весни в Україні традиційно відзначають Міжнародний жіночий день – 8 березня. В 2023 році свято випадає на будній день, середу. Вихідний цього разу не передбачено через те, що в країні діє воєнний стан.

Щодо святкування дати тривають суперечки, але поки що умовний День жінок не скасовано й не перенесено. Якщо ви святкуєте 8 березня в 2023 році, то "Телеграф" підготував для вас добірку гарних листівок на честь Міжнародного жіночого дня. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте жінкам, яких хотіли б привітати цього дня. За бажанням можете доповнити вітання побажанням на 8 березня у віршах.

Красиві картинки на 8 березня

Листівки з Міжнародним жіночим днем

Вітання з 8 березня у віршах

В день жіночий вас вітаю І бажаю вам добра. Перший березневий промінь Хай додасть душі тепла. Посміхайтеся частіше, Посмішка так личить вам. Шлю щиріші вам вітання, Найпрекрасніша із дам.

З Міжнародним теплим святом, З 8 Березня, дівчата! Квітів вам бажаєм море, Подарунків цілі гори, Діамантів та прикрас, Літр парфумів ― про запас, Туш, рум’яна та помаду, Торт великий з шоколаду, Сумочок відомих марок, Завжди сонечка без хмарок, Туфлі на зручних підборах, Сукню в трендових узорах, Чоловіка чи коханця, Смачну каву рано-вранці, Добрий настрій на сніданок Та удачі наостанок!

Сьогодні квітнуть всі дівчата, Бо їхній день, жіноче свято! То ж будьте радісні, здорові Руді, блондинки, чорноброві! Хай сяють щастям ваші очі, І пристрасними будуть ночі, Усмішка квітне на вустах, Хай розцвіте в душі весна!

Вітаю вас із святом славним, Із першим подихом весни, З букетом пролісків прекрасних, З тріумфом сили і краси. Бажаю я кохання в серці У цей жіночий, світлий день. Нехай відсипле доля щастя Вам з сотню повних, гарних жмень.

Вам — прекрасній, незрівнянній, Наче сонечко весняне, Цей букет вітань, Що підібраний з любов’ю. Щастя! Радості! Здоров’я! Здійснення бажань! Хай не тільки в день жіночий, Наче зорі, сяють очі, Усмішка цвіте, Бо у вас душа прекрасна, Серце золоте!

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці люблять найбільше. Соціологи наразі відзначають нові тенденції, у тому числі стосовно Міжнародного жіночого дня 8 березня. А ще ми писали, коли цього року у християни відзначатимуть важливе для них свято – Великдень.