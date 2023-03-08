З Міжнародним жіночим днем! Яскраві картинки та душевні привітання на 8 березня для найближчих
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Навколо 8 березня точаться суперечки, але багато українців продовжують відзначати це свято
На початку весни в Україні традиційно відзначають Міжнародний жіночий день – 8 березня. В 2023 році свято випадає на будній день, середу. Вихідний цього разу не передбачено через те, що в країні діє воєнний стан.
Щодо святкування дати тривають суперечки, але поки що умовний День жінок не скасовано й не перенесено. Якщо ви святкуєте 8 березня в 2023 році, то "Телеграф" підготував для вас добірку гарних листівок на честь Міжнародного жіночого дня. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте жінкам, яких хотіли б привітати цього дня. За бажанням можете доповнити вітання побажанням на 8 березня у віршах.
Красиві картинки на 8 березня
Листівки з Міжнародним жіночим днем
Вітання з 8 березня у віршах
В день жіночий вас вітаю
І бажаю вам добра.
Перший березневий промінь
Хай додасть душі тепла.
Посміхайтеся частіше,
Посмішка так личить вам.
Шлю щиріші вам вітання,
Найпрекрасніша із дам.
З Міжнародним теплим святом,
З 8 Березня, дівчата!
Квітів вам бажаєм море,
Подарунків цілі гори,
Діамантів та прикрас,
Літр парфумів ― про запас,
Туш, рум’яна та помаду,
Торт великий з шоколаду,
Сумочок відомих марок,
Завжди сонечка без хмарок,
Туфлі на зручних підборах,
Сукню в трендових узорах,
Чоловіка чи коханця,
Смачну каву рано-вранці,
Добрий настрій на сніданок
Та удачі наостанок!
Сьогодні квітнуть всі дівчата,
Бо їхній день, жіноче свято!
То ж будьте радісні, здорові
Руді, блондинки, чорноброві!
Хай сяють щастям ваші очі,
І пристрасними будуть ночі,
Усмішка квітне на вустах,
Хай розцвіте в душі весна!
Вітаю вас із святом славним,
Із першим подихом весни,
З букетом пролісків прекрасних,
З тріумфом сили і краси.
Бажаю я кохання в серці
У цей жіночий, світлий день.
Нехай відсипле доля щастя
Вам з сотню повних, гарних жмень.
Вам — прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов’ю.
Щастя! Радості! Здоров’я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у вас душа прекрасна,
Серце золоте!
Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці люблять найбільше. Соціологи наразі відзначають нові тенденції, у тому числі стосовно Міжнародного жіночого дня 8 березня. А ще ми писали, коли цього року у християни відзначатимуть важливе для них свято – Великдень.