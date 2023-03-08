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З Міжнародним жіночим днем! Яскраві картинки та душевні привітання на 8 березня для найближчих

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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8 березня – Міжнародний жіночий день
8 березня – Міжнародний жіночий день. Фото Телеграф

Навколо 8 березня точаться суперечки, але багато українців продовжують відзначати це свято

На початку весни в Україні традиційно відзначають Міжнародний жіночий день – 8 березня. В 2023 році свято випадає на будній день, середу. Вихідний цього разу не передбачено через те, що в країні діє воєнний стан.

Щодо святкування дати тривають суперечки, але поки що умовний День жінок не скасовано й не перенесено. Якщо ви святкуєте 8 березня в 2023 році, то "Телеграф" підготував для вас добірку гарних листівок на честь Міжнародного жіночого дня. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте жінкам, яких хотіли б привітати цього дня. За бажанням можете доповнити вітання побажанням на 8 березня у віршах.

Красиві картинки на 8 березня

Привітання з 8 березня
З 8 березня
З 8 березня

Листівки з Міжнародним жіночим днем

З 8 березня
З 8 березня
З 8 березня

Вітання з 8 березня у віршах

В день жіночий вас вітаю

І бажаю вам добра.

Перший березневий промінь

Хай додасть душі тепла.

Посміхайтеся частіше,

Посмішка так личить вам.

Шлю щиріші вам вітання,

Найпрекрасніша із дам.

З Міжнародним теплим святом,

З 8 Березня, дівчата!

Квітів вам бажаєм море,

Подарунків цілі гори,

Діамантів та прикрас,

Літр парфумів ― про запас,

Туш, рум’яна та помаду,

Торт великий з шоколаду,

Сумочок відомих марок,

Завжди сонечка без хмарок,

Туфлі на зручних підборах,

Сукню в трендових узорах,

Чоловіка чи коханця,

Смачну каву рано-вранці,

Добрий настрій на сніданок

Та удачі наостанок!

Сьогодні квітнуть всі дівчата,

Бо їхній день, жіноче свято!

То ж будьте радісні, здорові

Руді, блондинки, чорноброві!

Хай сяють щастям ваші очі,

І пристрасними будуть ночі,

Усмішка квітне на вустах,

Хай розцвіте в душі весна!

Вітаю вас із святом славним,

Із першим подихом весни,

З букетом пролісків прекрасних,

З тріумфом сили і краси.

Бажаю я кохання в серці

У цей жіночий, світлий день.

Нехай відсипле доля щастя

Вам з сотню повних, гарних жмень.

Вам — прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов’ю.

Щастя! Радості! Здоров’я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці люблять найбільше. Соціологи наразі відзначають нові тенденції, у тому числі стосовно Міжнародного жіночого дня 8 березня. А ще ми писали, коли цього року у християни відзначатимуть важливе для них свято – Великдень.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #8 березня #Міжнародний жіночий день