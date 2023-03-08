Вітання з 8 березня: картинки та музичні листівки на честь Міжнародного жіночого дня

Ті, хто бажає, можуть надіслати дорогим серцю жінкам миле привітання

Міжнародний жіночий день для багатьох залишається одним з головних весняних свят і точно знаменною датою в календарі на березень. В 2023 роц 8 березня випадає на середу. У зв’язку з військовим становищем вихідний день, як це було раніше, не діє.

Навколо святкування так званого Жіночого дня виникла дискусія, багато українців схиляються до того, щоб перенести дату на 25 лютого або зовсім скасувати. Проте чимала кількість людей продовжує вважати цей день святом.

"Телеграф" публікує добірку яскравих листівок на честь Міжнародного жіночого дня. Ви можете завантажити будь-яку з цих картинок на свій гаджет і переслати 8 березня подругам, мамі, бабусі чи дружині. Якщо хочеться доповнити вітання, зверніть увагу на музичні листівки. Тепле побажання точно порадує жінку, якій ви вирішите надіслати святкове привітання.

Гарні картинки з Міжнародним жіночим днем (листівки)

Музичні листівки на 8 березня українською мовою (відео)

Раніше "Телеграф" розповідав, що народні депутати пропонують скасувати в Україні три великі весняні свята, серед яких і Міжнародний жіночий день 8 березня. Проте опитування серед українців показало, що суспільство як мінімум не готове відмовлятися від вихідного у святкову дату.