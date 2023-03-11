З Днем сантехніка! Красиві листівки до професійного свята українською мовою

Привітайте знайомих майстрів гарною листівкою

Як свідчить календар на березень-2023, перший місяць весни насичений святковими датами, в тому числі професійними. У суботу, 11 березня, весь світ відзначає День сантехніка.

"Телеграф" публікує добірку красивих листівок до Всесвітнього дня сантехніка. Дякуємо всім представникам цієї потрібної професії та бажаємо здоров’я, гідної оплати праці, щастя та миру! Завантажуйте на свій гаджет картинку, яка сподобалася, і надсилайте винуватцям свята у будь-якому месенджері.

Важко уявити добробут сучасних людей без майстрів сантехнічного обладнання. Адже без цієї професії не зможуть нормально функціонувати водопровід, каналізація чи опалення, котрі є базовими для нашого існування. Міжнародний день сантехніка (World Plumbing Day) святкують у всьому світі з 2010 року, й Україна не є виключенням.

Листівки на День сантехніка 11 березня українською мовою

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли Україна відзначатиме в 2023 році важливе для християн свято – Великдень. А ще ми розповідали, що народні депутати запропонували скасувати декілька травневих свят.

Фото: joy-pup.com, inforoom.com.ua