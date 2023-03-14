Привітання для чоловіка з п’ятдесятиріччям: щирі побажання

Знайдіть ідеальне привітання з п’ятдесятиріччям чоловікові

Відзначити 50-річчя – це велике досягнення! Це дивовижний вік, оскільки ювіляр може вже похвалитися якимись досягненнями та враженнями й водночас з нетерпінням хоче дізнатись, що на нього чекає попереду.

Щире і душевне привітання чоловіка з п’ятдесятиріччям наповнить його серце радістю і принесе йому задоволення.

"Телеграф" зібрав найкращі привітання із 50-річчям чоловікові. Сподіваємося, за допомогою них ви зможете порадувати іменинника і зробите його ювілей незабутнім.

Коротке вітання з 50-річчям для чоловіка

Світ став набагато кращим, бо ти жив у ньому останні 50 років. Бажаю тобі прожити ще багато років.

З Днем народження! Нехай наступні півстоліття твого життя будуть такими ж прекрасними, як і перша половина

Ваші перші 50 років на землі були сповнені чудес, тому мені не терпиться побачити, що ви запланували на наступні 50 років. З Днем народження!

З 50-річчям! Бажаю чудового ювілею та казкового його продовження!

З 50-річчям чоловікові у віршах

Вітаєм з роками, що завітали, Сьогодні у Ваше життя! Їх п’ятдесять ми нарахували, А зичим дожити у щасті до ста. Творити й висот нових досягати, Міцніє хай сила, квітує краса, Щоб всього найкращого в світі зазнати, Здоров’я, любові, достатку, добра!

Ювілей прийшов поважний, 50 — це лиш полудень. Друзів зичимо уважних, Свята Вам на кожен будень. Добра, радості, утіхи, Сонячних Вам берегів, Хай примножаться ці віхи, Щоб не було ворогів!

З ювілеєм вас вітаю, 50 — це не рубіж! Мудрості хай вистачає Оминати роздоріж. Хай чекають перемоги, Не зникає блиск в очах, Не лякає хай нічого, Бо у Божих все руках. 50 — це лиш початок, Вірте, й буде так у вас! Щастя вам та благодаті, Настане хай зірковий час!

Оригінальне привітання з 50-річчям чоловікові

Вітаємо із 50-річчям! Яка чудова нагода зупинитися і подумати про те, як багато ти досяг у житті. Ти є джерелом натхнення для всіх нас. Нехай твоє майбутнє буде яскравим та сповненим щасливих моментів!

З днем ​​народження найдобрішої, найщедрішої людини, яку я знаю. Я сподіваюся, що в тебе буде фантастичне 50-річчя, і що наступні роки будуть довгими та щасливими для тебе та твоєї родини!

Дозвольте привітати вас із гарним ювілеєм! 50 років – це мудрість та привід для гордості. Бажаю, щоб здоров’я, сили та бадьорість ніколи вас не покидали. Нехай удача не минає. Нехай посмішки рідних зігрівають та оберігають вас.

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