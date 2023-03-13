Даша, Дар'я, Дарія – з іменинами! Красиві привітання з Днем ангела Дарії

Не забудьте привітати Даринку з іменинами

Ім’я Дарія — старе, красиве та дуже поширене в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення цього імені та коли всі Дні ангела Дарії протягом року. Тепер ми приготували для вас добірку відмінних варіантів для привітання Даші з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Дарії своїми словами

Дашенько, люба! Цього чудового дня хочу побажати, щоб життя твоє було легким і приємним, як їзда новенькою швидкісною трасою, щоб на шляху твоєму не виникало жодних перешкод і всі мрії збувалися в найкоротші терміни. З іменинами!

З Днем ангела, Дарія! Бажаю, щоб вогник у твоїх очах ніколи не меркнув, а в серці завжди жила віра в людей і воля до життя. Подорожуй, люби, ризикуй, будь щаслива та насолоджуйся кожною хвилиною!

Даша, вітаю з іменинами! Бажаю багато квітів, звершень та приємних вражень. Нехай кожного дня буде привід для радості, поряд завжди будуть вірні люди, а всі цілі виявляються досяжними, — і жодні біди та смутки не псують твого настрою.

Листівки для привітання Дарії з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, жінкам не можна дарувати дзеркала.