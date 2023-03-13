Даша, Дашенька, Дашуля - с именинами! Красивые поздравления с Днем ангела Дарьи

Не забудьте поздравить Дашеньку с именинами

Имя Дарья (или Дария), — старое, красивое и очень распространенное в Украине. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Дарьи в течение года. Теперь же мы приготовили для вас подборку отличных вариантов для поздравления Даши с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Дарьи своими словами

Дашенька, дорогая! В этот чудный день хочу пожелать, чтобы жизнь твоя была легка и приятна, как езда по новенькой скоростной трассе, чтобы на пути твоем не возникало никаких преград и все мечты сбывались в кратчайшие сроки. С именинами!

С Днем ангела, Дарья! Желаю, чтобы огонек в твоих глазах никогда не мерк, а в сердце всегда жила вера в людей и воля к жизни. Путешествуй, люби, рискуй, будь счастлива и наслаждайся каждой минутой!

Даша, поздравляю с именинами! Желаю много цветов, свершений и приятных впечатлений. Пусть каждый день будет повод для радости, рядом всегда будут верные люди, а все цели оказываются достижимыми, — и никакие беды и печали не портят твоего настроения.

Открытки для поздравления Дарьи с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, женщинам нельзя дарить зеркала.