Именины Дарьи в 2023 году: все дни, когда Даша празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Даша

Имя Дарья, — древнее, красивое, к тому же и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Дарьи в году.

Значение имени Дарья

Это имя имеет древнеперсидское происхождение и переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная".

Церковная форма имени, — Дария. В Украине в основном используются формы имени Дария, Одарка, Дарина (хотя последнее имя на самом деле имеет языческое происхождение). В россии популярна форма имени Дарья. Также встречаются такие формы как Даша, Дарийка, Дара, Одарина, Дарина, Дашуля.

Среди известных в Украине носительниц имени можно вспомнить таких как модель и певица Даша Астафьева, актрисы Дарья Трегубова и Дарья Петрожицкая, поэтесса Дария Могилянка, художница Дария Емец, ученая Дария Маркусь, дзюдоистка Дария Билодид.

Когда День ангела Дарьи?

Носительницы имени Дарья празднуют именины восемь раз в году по церковному православному календарю:

14 марта, — Дария Зайцева;

1 апреля, — святая мученица Дария Римская ;

; 4 апреля, — Дария;

5 июня, — Дария Улыбина, Дария Тимагина;

10 августа, 23 сентября, — преподобная старица Дария Сезеновская (Лебедянская);

17 августа, — Дария;

18 августа, — Дария Улыбина, Дария Тимагина, Дария Сиушинская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам настоятельно не рекомендуют дарить телефоны любимым.