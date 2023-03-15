Привітання з днем народження другу: гарні та зворушливі побажання

Колекція оригінальних та зворушливих привітань з днем ​​народження для друга допоможе прикрасити особливий день

Ми самі собі обираємо друзів та подруг. Кожен, хто потрапляє до цієї категорії особливий. Це люди, з якими ми проводимо час, веселимось, набираємось нових вражень. Це люди, яким ми довіряємо, чия підтримка для нас є дуже важливою. Тому день народження друга — один із найзначніших днів не тільки для іменинника, а й для його друзів. То чому б не спробувати зробити його свято особливим, поділившись привітанням, яке його розчулить чи повеселить.

"Телеграф" зібрав цікаві привітання з днем народження другу чоловіку. Відправте своєму товаришу у святковий день те, яке сподобається вам найбільше.

Привітання другові чоловікові у прозі

Мені так пощастило, що ми з тобою знайомі. Нехай всі твої мрії збудуться. Дякую за те, що ти такий добрий друг. З днем ​​народження!

Бажаю тобі всієї любові та щастя у світі, всього, чого ти заслуговуєш. З днем ​​народження, мій друже!

У добрі та погані часи я завжди буду поряд з тобою. З днем ​​народження, друже!

З днем ​​народження! Ти заслуговуєш на всі торти, любов, обійми й щастя сьогодні. Вітаю, друже!

Мій друг, я хочу, щоб ти провів цей день, начебто ти король всесвіту, бо це особливий день для тебе. Я щасливий бути частиною твого життя. З днем ​​народження!

У житті є особливі та рідкісні речі, які з роками стають кращими. І ти, мій друже, одна з таких особливих речей. З Днем народження!

З днем народження другу: прикольні побажання

Друже, бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як сир в маслі, ні в чому і ніколи не потребувати, відриватися на повну, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя.

Тобі бажаю річку пива, багато красивих дівчат, тачок дорогих та агресивних. Щоб була у тебе дача на Мальдівах, щоб повна була кишеня. Бажаю завжди купатися у розкоші, яскраво насолоджуватись життям. З днем народження, друже!

Друже, з днем народження! Нехай усі твої гроші не вміщаються у гаманець! Кохання, везіння, достатку. Щоб кожний день був як свято. Нехай життя твоє буде солодким, як шоколад!

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