Рус

З Днем весняного рівнодення! Гарні листівки з побажаннями миру, тепла й радості

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
День весняного рівнодення – 20 березня
День весняного рівнодення – 20 березня. Фото Телеграф

Надішліть близьким та друзям душевне побажання у День весняного рівнодення

Традиційно наприкінці першого весняного місяця відзначається День весняного рівнодення. В 2023 році ця дата випадає на 20 березня, понеділок. Сонцеворот – друга назва свята – знаменує початок астрономічної весни, оскільки земні полюси знаходяться на рівновіддаленій відстані від Сонця, а наступного дня, цього разу 21 березня, світловий день стає довшим за ніч.

У наших предків існували різні обряди зустрічі нового року й остаточного прощання із зимою та холодом. Багато хто продовжує приділяти цій події особливу увагу. У День весняного рівнодення можна відправити близьким картинку з побажаннями тепла, весни, миру та радості. "Телеграф" публікує добірку гарних листівок на День весняного рівнодення 2023 року. Завантажуйте зображення на свої гаджети і ділитеся в месенджерах з друзями.

Вітання з Днем весняного рівнодення

З весняним рівноденням
З днем весняного рівнодення
День весняного рівнодення

Картинки на День весняного рівнодення 20 березня

З днем весняного рівнодення
З весняним рівноденням
З днем весняного рівнодення
З днем весняного рівнодення

Раніше "Телеграф" розповідав, які важливі дати відзначатимуть українці у березні 2023 року. А також ми повідомляли, коли цього року християни відсвяткують одне з головних церковних свят – Великдень за григоріанським та юліанським обрядами.

Теги:
#Листівки #День весняного рівнодення #Весняне рівнодення