З Благовіщенням 2023! Красиві привітання в картинках для рідних та близьких

У народі Благовіщення – це свято зустрічі весни

Щороку 7 квітня православні західного обряду відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це дуже важливе, дванадесяте церковне свято, коли заведено вітати своїх близьких, бажаючи їм миру та добра.

Це свято встановлено на згадку, коли Діві Марії з’явився архангел Гавриїл і повідомив їй, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Також вважається, що у цей день зима остаточно здає позиції та настає весна.

Від щирого серця і всього щирого серця "Телеграф" вітає всіх своїх читачів зі святом Благовіщення. А щоб і ви могли привітати своїх рідних та близьких, ми підготували для вас добірку гарних та поздоровлень у віршах, прозі, картинках та листівках.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: картинки та листівки

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: вірші та проза

У це свято у всіх серцях селиться любов, яка володіє такою силою, що відганяє всі біди і зло від людей. Нехай ця любов пробуде в твоєму серці дуже довго, нехай тебе завжди оточують близькі люди, готові завжди допомогти і підтримати. З Благовіщенням!

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Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

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З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

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У Великий день Благовіщення бажаю, щоб навколо панували мир і процвітання, щоб у будинку була любов, гармонія і благополуччя. Нехай Господь посилає щирих і надійних людей. Удачі по життю і спокій в душі!

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Вітаю з великим святом Благовіщення. Нехай в житті буде багато радості і тепла. Ніколи не переставайте вірити в диво, і воно обов’язково збудеться.

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Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

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Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

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