День Служби безпеки України: яскраві картинки на 25 березня та добрі побажання зі святом

Ось уже понад 20 років наша країна вшановує працю співробітників СБУ в один із березневих днів

Перший весняний місяць насичений святковими датами, одна з них – День Служби безпеки України. Щороку це свято відзначають 25 березня. В 2023 році дата випадає на суботу. Цього дня ви можете подякувати співробітникам СБУ за їхню роботу, особливо значущу в умовах повномасштабної війни.

День Служби безпеки України відзначається з 2001 року. Після того, як Україна стала незалежною, відбулося становлення різних державних служб. В 1992 році з’явився "Закон про Службу безпеки України", це сталося саме 25 березня.

"Телеграф" у День Служби безпеки України, що відзначається 25 березня, підготував добірку гарних листівок на будь-який смак. Ви легко завантажите картинку на свій гаджет і зможете відправити винуватцям святкової дати.

Гарні листівки з Днем Служби безпеки України

Картинки на День Служби безпеки України 25 березня

Як повідомляв "Телеграф", навесні на українців чекає чимало святкових подій. Наближається одне з головних свят для християн – Великдень, який у 2023 році буде досить раннім як для вірян західної традиції, так і східної. До настання Великодня українці відзначать ще одне світле свято – Вербну неділю.