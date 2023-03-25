Вітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: барвисті картинки та відеолистівки українською мовою

Побажайте в світлий день Благовіщення своїм близьким радості та миру

В 2023 році в суботу, 25 березня, християни відзначають за григоріанським та новоюліанським календарем Благовіщення Пресвятої Богородиці (дата за юліанським – 7 квітня). Це свято передує Великодню і є одним з найголовніших у церковному календарі, як і Різдво Христове. Віряни 25 березня вітають друзів і близьких, бажаючи здоров’я, радості й миру, а також гарних новин.

Дата присвячена визначній події з біблійських писань: архангел Гавриїл до Діви Марії промовив благу вістку про її непорочне зачаття від Святого Духа і народження Ісуса Христа в майбутньому. Саме звідси і походить назва свята.

"Телеграф" публікує добірку гарних листівок до Дня Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ви можете обрати картинку і завантажити на свій гаджет, щоб надіслати рідним у будь-якому зручному месенджері. Також можна привітати друзів з Благовіщенням музичною листівкою.

Красиві картинки на Благовіщення

Музичні листівки з Благовіщенням (відео)

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні святкуватимуть Великдень за східною чи західною традиціями. Кожного року свято, як відомо, припадає на різні дати.