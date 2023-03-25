З Благовіщенням! Гарні листівки та душевні побажання до свята

Не забудьте привітати рідних та друзів із цим світлим святом

У календарі цього місяця є одне з найважливіших для християн свят поряд з Великоднем і Різдвом – Благовіщення Пресвятої Богородиці. За григоріанським та новоюліанським календарем дата святкування – субота 25 березня 2023 року (за юліанським – 7 квітня). Цього дня віряни вітають одне одного та вимовляють добрі побажання.

"Телеграф" приєднується до привітань у світле свято Благовіщення та бажає здоров’я, миру й добра! Ми публікуємо добірку гарних листівок на будь-який смак. Ви можете завантажити листівку на телефон і надіслати близьким у Viber або іншому месенджері.

Картинки на Благовіщення 2023

Листівки з Благовіщенням Пресвятої Богородиці

Нагадаємо, свято Благовіщення присвячене пам’ятному дню, коли Діві Марії з’явився архангел Гаврило. Він повідомив їй благу звістку про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Саме тому свято має таку назву.

Раніше "Телеграф" розповідав про головне свято весни, яке настане вже незабаром. Цього року Великдень досить ранній. Для західної та східної традицій передбачено свою дату святкування.