Із Днем Служби безпеки України! Красиві листівки та побажання до свята

Є можливість побажати співробітникам СБУ всього найдобрішого та подякувати за їхню працю, особливо важливу у воєнний час

У календарі на березень 2023 року чимало особливих дат, зокрема професійних свят. Одне із них – День Служби безпеки України, який відзначають 25 березня. Якщо у вас є знайомі, які працюють у цій сфері, то обов’язково привітайте їх цієї суботи і подякуйте за працю!

День СБУ святкують в Україні з 2001 року, коли було видано відповідний указ президента. Чому саме така дата? Після проголошення незалежності нашої країни почали формувати необхідні державні органи. "Закон про Службу безпеки України" парламентарі затвердили якраз 25 березня 1992 року.

На честь цього свята "Телеграф" публікує добірку барвистих листівок до Дня Служби безпеки України 25 березня. Вибирайте картинку, яка сподобалася, та відправляйте винуватцям дати у зручному месенджері.

Гарні картинки на День Служби безпеки України

Листівки з Днем Служби безпеки України

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли у 2023 році українці відзначатимуть важливе церковне свято Великдень. Нагадаємо, у вірян григоріанського та юліанського календаря різні дати святкування. Напередодні Великодня християни вшановують ще одну знаменну подію, у народі це свято називають Вербною неділею.