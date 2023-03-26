З Днем Нацгвардії України 2023 року! Красиві привітання у картинках та листівках

Обов’язково привітайте наших захисників, які ціною власного життя бережуть наші

Щороку, 26 березня, Україна відзначає свято захисників та захисниць, які обороняють нашу країну у лавах Нацгвардії – День Нацгвардії України. Зазначимо, що попри довгу історію нацгвардійців, їхнє професійне свято з’явилося лише у 2015 році.

Національна гвардія стала одним із ключових елементів системи захисту нашої держави, які не дають ворогові здолати Україну. Тому дуже важливо підтримувати бойовий та моральний дух наших захисників.

На честь свята "Телеграф" приготував найкращі вітальні листівки та картинки із Днем Нацгвардії України. Не забудьте відправити вітальну листівку і хоча б кілька приємних слів своїм знайомим, рідним чи друзям, які служать у Національній гвардії.

Привітання з Днем Нацгвардії України 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.