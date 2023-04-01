З Вербною неділею 2023 року! Зворушливі смс-вітання та листівки з побажаннями миру

Цього дня прийнято освячувати гілочки пухнастої верби

Щорічно, за тиждень до Великодня відзначається не менш важливе свято, яке входить до дванадесятих, — Вербна неділя. Щороку дата змінюється, адже залежить від святкування Воскресіння Господнього, і у 2023 році свято припадає на 2 квітня, якщо ви користуєтеся григоріанським календарем, та 9 квітня – якщо юліанським.

Символ Вербної неділі — гілочки пухнастої верби. Їх у цей день заведено освячувати в церкві, а потім легенько бити дітей, щоб вони росли здоровими. У цей момент заведено примовляти: "Не я б’ю, верба б’є".

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею, а також зворушливі короткі смс-вітання з побажаннями миру, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Вербною неділею 2023 року:

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

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ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, гостенько миленька, вдар Україну вербою…

Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!

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Вітаю вас з Вербною Неділею! Від усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!

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Вітаємо з Вербною Неділею і бажаємо в цей особливий день миру і добра вашого будинку! Як верба не піддається наймогутнішим вітрам, так і ви будьте сильними і впевнено долайте всі труднощі!

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Вітаю з Вербною Неділею і всім серцем бажаю прогнати гілочками верби всі недуги, біди і образи, поселити назавжди в своєму будинку радість і благо, а в душі – спокій і надію. Здоров’я Вам і миру!

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