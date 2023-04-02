З Вербною неділею! Найкращі привітання у картинках і листівках, СМС-поздоровлення
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Добірка чудових поздоровлень зі святом для ваших рідних і близьких
Сьогодні, 2 квітня, християни західного обряду відзначають одне з дванадцяти головних свят року — Вербну неділю або ж Вхід Господній у Єрусалим. Щороку дата свята змінюється, однак воно щоразу відзначається рівно за тиждень до світлого Великодня.
У цей день заведено вітати своїх рідних та близьких, бажаючи їм міцного здоров’я та благополуччя, миру й добробуту. "Телеграф" підготував для вас добірку найкращих поздоровлень з Вербною неділею 2023, які ви можете відправити тим, хто для вас важливий. Тут ви знайдете красиві привітання у картинках й листівках та СМС до свята.
Привітання з Вербною неділею 2023: картинки та листівки до свята
СМС-привітання з Вербною неділею 2023
Верба нехай буде цілюща,
Оберігає у вазочці за образами,
І навіки хай буде із нами
Ісуса жертва невмируща.
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя й любові бажаю!
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Раніше ми розповідали, що треба робити з освяченою вербою: як її правильно зберігати та що робити зі старими гілочками. А ще — про цілющі властивості верби, згідно з народними повір’ями.