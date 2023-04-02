З Вербною неділею! Найкращі привітання у картинках і листівках, СМС-поздоровлення

Добірка чудових поздоровлень зі святом для ваших рідних і близьких

Сьогодні, 2 квітня, християни західного обряду відзначають одне з дванадцяти головних свят року — Вербну неділю або ж Вхід Господній у Єрусалим. Щороку дата свята змінюється, однак воно щоразу відзначається рівно за тиждень до світлого Великодня.

У цей день заведено вітати своїх рідних та близьких, бажаючи їм міцного здоров’я та благополуччя, миру й добробуту. "Телеграф" підготував для вас добірку найкращих поздоровлень з Вербною неділею 2023, які ви можете відправити тим, хто для вас важливий. Тут ви знайдете красиві привітання у картинках й листівках та СМС до свята.

Привітання з Вербною неділею 2023: картинки та листівки до свята

СМС-привітання з Вербною неділею 2023

Верба нехай буде цілюща,

Оберігає у вазочці за образами,

І навіки хай буде із нами

Ісуса жертва невмируща.

Бий лоза не ображай, Всього доброго бажай, Вже за тиждень з нетерпінням, Великодніх свят чекай!

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя й любові бажаю!

Хай же Вербна ця неділя Принесе у дім везіння, Щоб всі мрії в нас збувались, Ну, а друзі не зрікались.

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Раніше ми розповідали, що треба робити з освяченою вербою: як її правильно зберігати та що робити зі старими гілочками. А ще — про цілющі властивості верби, згідно з народними повір’ями.