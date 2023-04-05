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З Великоднем! Яскраві листівки та короткі привітання зі святом

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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9 квітня відзначають Великдень за григоріанським календарем
9 квітня відзначають Великдень за григоріанським календарем. Фото Телеграф

Побажайте у світле свято своїм близьким божого благословення та миру

Навесні християни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Воскресіння Христове або Великдень. Згідно з григоріанським календарем, дата у 2023 році випадає на 9 квітня (за юліанським – 16 квітня ). Цього дня у церквах відбуваються святкові богослужіння. Віряни прославляють Ісуса Христа і звертаються один до одного з теплими побажаннями.

У це світле свято редакція "Телеграфа" приєднується до привітань та бажає вашим родинам добра, усіх благ і щастя. Публікуємо добірку гарних листівок до Великодня на будь-який смак. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте близьким і друзям. Також можете додати до вітання душевне побажання у віршах.

Листівки на Воскресіння Христове

Яскраві картинки порадують ваших близьких у це світле свято! Не забудьте додати кілька приємних побажань, наприклад, миру, добра та радості!

З Великоднем
З Великоднем
З Великоднем

Картинки на Великдень

З Воскресінням Христовим
З Воскресінням Христовим
З Великоднем

Короткі вітання з Великоднем у віршах

На таке коротке привітання з Великоднем у вашого адресата точно знайдеться час. Душевні побажання подарують вашим близьким гарний настрій та викличуть посмішку.

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

Сьогодні яскравіше світить сонце,

Сильніше вітер б’є в віконце,

І крик летить до нас з небес:

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Життя в радості й любові від душі бажаю!

Запашною хай буде великодня паска!

Довіку буде поряд світла Божа ласка!

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому католики та православні відзначають Великдень у різні дні. А також ми розповідали, що не можна робити у Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Великдень