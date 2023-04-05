З Великоднем! Яскраві листівки та короткі привітання зі святом
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Побажайте у світле свято своїм близьким божого благословення та миру
Навесні християни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Воскресіння Христове або Великдень. Згідно з григоріанським календарем, дата у 2023 році випадає на 9 квітня (за юліанським – 16 квітня ). Цього дня у церквах відбуваються святкові богослужіння. Віряни прославляють Ісуса Христа і звертаються один до одного з теплими побажаннями.
У це світле свято редакція "Телеграфа" приєднується до привітань та бажає вашим родинам добра, усіх благ і щастя. Публікуємо добірку гарних листівок до Великодня на будь-який смак. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте близьким і друзям. Також можете додати до вітання душевне побажання у віршах.
Листівки на Воскресіння Христове
Яскраві картинки порадують ваших близьких у це світле свято! Не забудьте додати кілька приємних побажань, наприклад, миру, добра та радості!
Картинки на Великдень
Короткі вітання з Великоднем у віршах
На таке коротке привітання з Великоднем у вашого адресата точно знайдеться час. Душевні побажання подарують вашим близьким гарний настрій та викличуть посмішку.
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
Сьогодні яскравіше світить сонце,
Сильніше вітер б’є в віконце,
І крик летить до нас з небес:
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Життя в радості й любові від душі бажаю!
Запашною хай буде великодня паска!
Довіку буде поряд світла Божа ласка!
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Раніше "Телеграф" повідомляв, чому католики та православні відзначають Великдень у різні дні. А також ми розповідали, що не можна робити у Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.