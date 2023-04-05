З Великоднем! Яскраві листівки та короткі привітання зі святом

Побажайте у світле свято своїм близьким божого благословення та миру

Навесні християни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Воскресіння Христове або Великдень. Згідно з григоріанським календарем, дата у 2023 році випадає на 9 квітня (за юліанським – 16 квітня ). Цього дня у церквах відбуваються святкові богослужіння. Віряни прославляють Ісуса Христа і звертаються один до одного з теплими побажаннями.

У це світле свято редакція "Телеграфа" приєднується до привітань та бажає вашим родинам добра, усіх благ і щастя. Публікуємо добірку гарних листівок до Великодня на будь-який смак. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте близьким і друзям. Також можете додати до вітання душевне побажання у віршах.

Листівки на Воскресіння Христове

Яскраві картинки порадують ваших близьких у це світле свято! Не забудьте додати кілька приємних побажань, наприклад, миру, добра та радості!

Картинки на Великдень

Короткі вітання з Великоднем у віршах

На таке коротке привітання з Великоднем у вашого адресата точно знайдеться час. Душевні побажання подарують вашим близьким гарний настрій та викличуть посмішку.

Хай сповнює душу краса великодня І радість оселиться в серці сьогодні! Хай милують око веснянії квіти, І будуть щасливі дорослі та діти!

Сьогодні яскравіше світить сонце, Сильніше вітер б’є в віконце, І крик летить до нас з небес: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю! Життя в радості й любові від душі бажаю! Запашною хай буде великодня паска! Довіку буде поряд світла Божа ласка!

З Великоднем тебе Я щиро привітаю! Хай Бог тобі в житті У всьому помагає! Нехай дарує Ангел, Любов тобі з небес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Нехай Божа ласка Зійде з небес, Смачна буде паска, Христос Воскрес!

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, Шматочок сальця, запашная ковбаска, І писанок пару з корінчиком хрону, Хай плине достаток до Вашого дому!

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому католики та православні відзначають Великдень у різні дні. А також ми розповідали, що не можна робити у Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.