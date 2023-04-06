З Чистим четвергом! Гарні листівки з теплими побажаннями та музичні привітання українською

6 квітня християни святкують Чистий четвер за григоріанським календарем

Напередодні важливого церковного свята Великодня християни зустрічають Великий або Чистий четвер. За григоріанським календарем (західний обряд) в 2023 році дата випала на четвер 6 квітня (за юліанським календарем і відповідно східним обрядом інше число – 13 квітня). Цього дня віряни згадують Тайну вечерю, коли Ісус омив ноги своїм учням.

"Телеграф" публікує добірку красивих листівок на Чистий четвер. Обирайте картинку, яка сподобалася, завантажуєте на свій гаджет і пересилайте близьким і друзям у зручному месенджері. За бажання можете додати музичне привітання. Не зайвим буде написати декілька теплих побажанням здоров’я, божої опіки й миру. Привітання з Чистим четвергом у віршах також знайдете у нашому матеріалі.

Красиві картинки на Чистий четвер

Напередодні Великодня У день очищення і тіла, і душі Я привітати поспішаю вас сьогодні І надсилаю ці прості вірші. Нехай четвер очистить ваше серце, Нехай омиє тіло і думки, Як із відра вода – на вас проллється Благословення Боже на віки!

Вітаю з Чистим Четвергом! Бажаю всім змести печалі, Хай буде радісно кругом, Хвороби й біди йдуть подалі. Хай небо нас усіх простить Й очистить душі променисто. Молитва у серцях бринить Прекрасним Божим благовістом.

Листівки з Чистим четвергом

Музичні привітання на Чистий четвер (відео)

Раніше "Телеграф" повідомляв про головні свята у квітні 2023 року, які варто позначити червоним у календарі. Найголовніша подія місяця для християн – Великдень. У католиків і православних різні дати святкування.