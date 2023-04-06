З Чистим четвергом! Гарні листівки з теплими побажаннями та музичні привітання українською
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6 квітня християни святкують Чистий четвер за григоріанським календарем
Напередодні важливого церковного свята Великодня християни зустрічають Великий або Чистий четвер. За григоріанським календарем (західний обряд) в 2023 році дата випала на четвер 6 квітня (за юліанським календарем і відповідно східним обрядом інше число – 13 квітня). Цього дня віряни згадують Тайну вечерю, коли Ісус омив ноги своїм учням.
"Телеграф" публікує добірку красивих листівок на Чистий четвер. Обирайте картинку, яка сподобалася, завантажуєте на свій гаджет і пересилайте близьким і друзям у зручному месенджері. За бажання можете додати музичне привітання. Не зайвим буде написати декілька теплих побажанням здоров’я, божої опіки й миру. Привітання з Чистим четвергом у віршах також знайдете у нашому матеріалі.
Красиві картинки на Чистий четвер
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Листівки з Чистим четвергом
Музичні привітання на Чистий четвер (відео)
Раніше "Телеграф" повідомляв про головні свята у квітні 2023 року, які варто позначити червоним у календарі. Найголовніша подія місяця для християн – Великдень. У католиків і православних різні дати святкування.