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З Чистим четвергом! Гарні листівки з теплими побажаннями та музичні привітання українською

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У Великий четвер віряни очищають як тіло, так і душу
У Великий четвер віряни очищають як тіло, так і душу. Фото pexels.com

6 квітня християни святкують Чистий четвер за григоріанським календарем

Напередодні важливого церковного свята Великодня християни зустрічають Великий або Чистий четвер. За григоріанським календарем (західний обряд) в 2023 році дата випала на четвер 6 квітня (за юліанським календарем і відповідно східним обрядом інше число – 13 квітня). Цього дня віряни згадують Тайну вечерю, коли Ісус омив ноги своїм учням.

"Телеграф" публікує добірку красивих листівок на Чистий четвер. Обирайте картинку, яка сподобалася, завантажуєте на свій гаджет і пересилайте близьким і друзям у зручному месенджері. За бажання можете додати музичне привітання. Не зайвим буде написати декілька теплих побажанням здоров’я, божої опіки й миру. Привітання з Чистим четвергом у віршах також знайдете у нашому матеріалі.

Красиві картинки на Чистий четвер

Листівка на Чистий четвер

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

Листівка на Чистий четвер
Листівка на Чистий четвер

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

Листівки з Чистим четвергом

З Чистим четвергом
З Чистим четвергом
З Чистим четвергом
З Чистим четвергом

Музичні привітання на Чистий четвер (відео)

Раніше "Телеграф" повідомляв про головні свята у квітні 2023 року, які варто позначити червоним у календарі. Найголовніша подія місяця для християн – Великдень. У католиків і православних різні дати святкування.

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#Листівки #Чистий четвер #Привітання