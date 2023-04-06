З Чистим четвергом! Душевні привітання у картинках та листівках

Люди вірять, що у цей день вода наділяється чудодійною силою

У четвер, 6 квітня, християни західного обряду відзначають один із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем – Чистий четвер. Цього дня обов’язково потрібно викупатися, адже вважається, що вода цього четверга має цілющу силу.

Вважається, що цього дня Ісус зібрав 12 апостолів на Таємну вечерю, під час якої омив ноги своїм учням. Це одна з найважливіших євангельських подій.

"Телеграф" підготував для вас найкращі привітання у картинках та листівках, які подарують вашим друзям та рідним святковий настрій. Обов’язково надішліть одну з них своїм близьким.

Привітання з Чистим четвергом 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.