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З Чистим четвергом! Душевні привітання у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Привітання з Чистим четвергом 2023
Привітання з Чистим четвергом 2023

Люди вірять, що у цей день вода наділяється чудодійною силою

У четвер, 6 квітня, християни західного обряду відзначають один із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем – Чистий четвер. Цього дня обов’язково потрібно викупатися, адже вважається, що вода цього четверга має цілющу силу.

Вважається, що цього дня Ісус зібрав 12 апостолів на Таємну вечерю, під час якої омив ноги своїм учням. Це одна з найважливіших євангельських подій.

"Телеграф" підготував для вас найкращі привітання у картинках та листівках, які подарують вашим друзям та рідним святковий настрій. Обов’язково надішліть одну з них своїм близьким.

Привітання з Чистим четвергом 2023: картинки та листівки

Привітання з Чистим четвергом 2023
Привітання із Чистим четвергом
з Чистим четвергом
з Чистим четвергом 2023
з Чистим четвергом 2023 року вітання
з Чистим четвергом 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.

Теги:
#Поздоровлення #Чистий четвер