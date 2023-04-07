З Благовіщенням 2023 року! Кращі привітання своїми словами, картинки та листівки

Цього дня прийнято вітати одне одного та бажати здоров’я, миру та добра

Щороку, 7 квітня, відзначається одне з найважливіших і найбільших весняних свят, яке відноситься до двонадесятих, — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

За переказами, цього дня Архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії, щоб оголосити їй про непорочне зачаття та народження Сина Божого. Також у народі Благовіщення – це свято зустрічі весни.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі своїми словами, картинками та листівками. Не забудьте привітати своїх рідних із цим світлим святом.

Привітання з Благовіщенням 2023: картинки та листівки

Привітання з Благовіщенням 2023 року своїми словами

Цього дня на Землю опустилася добра звістка, яка подарувала всьому світу надію та радість. Вітаю з Благовіщенням і від душі бажаю всього доброго та світлого в житті, а найголовніше – здоров’я, миру, щастя, втіхи та любові. І нехай щодня приносить тобі тільки гарні звістки.

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Зі світлим святом! Нехай Пресвята Богородиця від усіх бід укриє, щоб не торкалися Вас та Вашої родини печалі, розлуки та погані звістки. Бажаю молитвам усім почутими бути, а здоров’я щоб найміцнішим було.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці – світлим та чистим православним святом. Нехай у ваших душах оселиться мир, спокій та благоденство. Цінуйте та дорожіть близькими вам людьми. Будьте щасливі!

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Нехай Благовіщення принесе тобі багато добрих новин, радості та усіляких благ! Бажаю тобі взаємної чистої любові, міцного здоров’я та спокою в душі! Нехай Господь береже тебе та посилає тобі своє благословення з небес!

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Нехай Пресвята Богородиця обдарує вас любов’ю, радісною, довгоочікуваною вісточкою і буде покровителькою вашого щастя!

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Вітаю зі священним святом Благовіщення! Бажаю всім знайти душевного умиротворення, щастя, спокою та єдності із самим собою. Нехай у Вас будуть надміру всі блага, а жодні проблеми не порушують Ваш душевний спокій.

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