Нехай Бог вас оберігає: гарні листівки з Великоднем 2023, привітання для військових українською

Захисникам зараз як ніколи потрібна наша підтримка та віра у перемогу

Як і минулого року, українці святкують Світле Христове Воскресіння не так, як завжди. Замість "веселих свят" тепер кожен з нас бажає своїм близьким та друзям спокійних та мирних. Як би не було складно, важливо знати, що це свято є символом перемоги життя над смертю і добра над злом.

Нагадаємо, що християни західного обряду у 2023 році відзначають Великдень 9 квітня, тоді як православні віряни – 16 квітня. Все через використання церковниками різних календарів — григоріанського та юліанського відповідно.

"Телеграф" зробив добірку найкращих привітань з Великоднем-2023 у листівках та картинках, які можна відправити нашим захисникам із ЗСУ у це велике свято. Українським воїнам зараз як ніколи потрібна наша підтримка та віра у перемогу у війні з російським агресором.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні 2023 року вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віряни. Також ми писали, що не можна робити в Чистий четвер і Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.