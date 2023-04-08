З Великоднем! Душевні привітання і гарні листівки до свята українською мовою

Порадуйте близьких добрим побажанням у День Воскресіння Христового

Одне з головних церковних свят – Воскресіння Христове – християни західного обряду зустрічають 9 квітня 2023 року (східного – 16 квітня). Великдень присвячено визначній події, повіданій у біблейських писаннях: воскресінню Ісуса Христа.

У великодню неділю храми проводять святкові богослужіння, віряни освячують їжу та прославляють воскресіння Христове традиційними вітаннями "Христос Воскресе!" і "Воїстину Воскресе!". Цього дня лунають добрі побажання миру, щастя, здоров’я, божої ласки.

"Телеграф" публікує добірку красивих листівок до свята Великодня. Обирайте картинки і завантажуйте на свій гаджет, щоби надіслати близьким і друзям. Обов’язково зверніться до них з добрими побажаннями радості й усіх благ.

Душевні листівки на Великдень українською мовою

Порадуйте рідних гарною листівку в день Воскресіння Христового. Не забудьте побажати мирного неба над головою і якнайскорішої перемоги для України!

Красиві картинки на свято Воскресіння Христового українською мовою

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні в 2023 році вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віряни.