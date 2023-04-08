Привітання з Великоднем 2023 з побажаннями миру: зворушливі картинки та листівки

Теплі слова на найдобріше та найсвітліше весняне свято Великдень з побажаннями миру в Україні

Світле свято Великодня у 2023 році випадає на 9 квітня у християн західного обряду, і 16 квітня – у православних східного обряду. Цього дня всі віряни згадують про чудове воскресіння Ісуса Христа після розп’яття.

До Великодня віряни готуються протягом семи тижнів, які також називають Седмицями та супроводжуються Великим Постом. Останній тиждень перед Великоднем, Страсний, — найурочистіший.

Для своїх читачів ми підготували гарні вітання на Великдень із побажаннями світу, адже для кожного українця зараз це найголовніше бажання. Обов’язково відправте своїм близьким людям вітальну листівку, щоб хоч трохи відволікти їх від війни.

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки з побажаннями миру

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні 2023 року вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віруючі.