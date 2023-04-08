Вербна неділя 2023: красиві листівки і картинки для рідних та близьких

У багатьох це свято асоціюється з гілочками верби

Свято Вербної неділі, або Вхід Господній у Єрусалим, яке у 2023 році відзначається християнами східного обряду 9 квітня, є одним зі значущих у православній церкві. Цього дня віряни святкують вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Вербна неділя розпочинає пасхальний Страсний тиждень, кожен день якого має свій особливий зміст, правила та заборони, яких необхідно дотримуватися.

У Вербну неділю заведено відвідувати церковні богослужіння та освячувати гілочки верби. У це свято кажуть: "Не я б’ю, верба б’є": священною вербою за традицією легенько б’ють дітей, щоб вони слухалися старших і росли здоровими.

"Телеграф" підготував для читачів красиві листівки й картинки зі світлим святом, які можна легко відправити своїм рідним та близьким людям у соціальній мережі чи месенджері.

Привітання з Вербною неділею 2023: картинки і листівки

Раніше ми розповідали, як помолитися за своїх дітей на Вербну неділю. Також у цей день християни звертаються до Бога з проханням про мир у домі та просять благополуччя для своєї сім’ї.