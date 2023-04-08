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Христос Воскрес! Яскраві вітальні картинки та листівки з Великоднем 2023

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Вітання з Великоднем 2023
Вітання з Великоднем 2023

Воскресіння Христове – найважливіше християнське свято.

Великдень – це найголовніше церковне свято у православних як східного обряду, так і західного. Дата цього свята переходить, і щороку Воскресіння Христове відзначається по-різному. 2023 року — це 9 квітня у католиків, і 16 квітня у православних.

Цього дня всі віряни "забувають" про "Привіт/Добрий день", і вітають один одного словами: "Христос Воскрес!". На це співрозмовник повинен неодмінно відповісти: "Воістину воскрес!".

На честь цього свята, "Телеграф" зібрав добірку красивих вітальних листівок, картинок зі Світлим Великоднем 2023 року. Обов’язково відправте близьким людям гарну листівку цього важливого дня.

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки

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Раніше "Телеграф" повідомляв, чому католики та православні відзначають Великдень у різні дні. А також ми розповідали, що не можна робити у Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.

Теги:
#Поздоровлення #Великдень