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З Вербною неділею 2023! Побажання миру в СМС, гарні вірші і листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вербна неділя починає Великодній тиждень
Вербна неділя починає Великодній тиждень. Фото Телеграф

"Телеграф" зібрав для вас найкращі оригінальні привітання зі святом

Ось і настала Вербна неділя — одне з найголовніших християнських свят року. Саме в цей день православними вірянами згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Сина Божого Ісуса Христа зустрічали як Спасителя, закидаючи пальмовими гілками. В Україні символом цього свята є верба (з пальмами в наших краях не пощастило), яку освячують під час богослужіння у Вербну неділю.

Вважається, що освячені гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї. У це свято кажуть: "Не я б'ю, верба б'є": священною вербою за традицією легенько б'ють дітей, щоб росли здоровими.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею на 9 квітня, а також душевні короткі СМС-привітання з побажаннями миру, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Вербною неділею 2023: картинки і листівки

листівка вітаю з вербною неділею
листівка вітаю з вербною неділею
листівка вітаю з вербною неділею
листівка вітаю з вербною неділею
листівка вітаю з вербною неділею

З Вербною неділею 9 квітня: короткі вірші для СМС

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

Удачі, миру і добра

У весняний день тобі бажаю.

Побільше світла і тепла,

Хай Бог тебе благословляє.

Нехай разом з вербою в будинок увійде

Спокій і радість, і здоров'я.

Поменше буде хай турбот

А більше щастя і спокою.

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній здійснить у Вербну неділю 9 квітня божественну літургію в Києво-Печерській лаврі.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Вербна неділя