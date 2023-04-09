З Вербною неділею 2023! Побажання миру в СМС, гарні вірші і листівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Телеграф" зібрав для вас найкращі оригінальні привітання зі святом
Ось і настала Вербна неділя — одне з найголовніших християнських свят року. Саме в цей день православними вірянами згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Сина Божого Ісуса Христа зустрічали як Спасителя, закидаючи пальмовими гілками. В Україні символом цього свята є верба (з пальмами в наших краях не пощастило), яку освячують під час богослужіння у Вербну неділю.
Вважається, що освячені гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї. У це свято кажуть: "Не я б'ю, верба б'є": священною вербою за традицією легенько б'ють дітей, щоб росли здоровими.
"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею на 9 квітня, а також душевні короткі СМС-привітання з побажаннями миру, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких.
Привітання з Вербною неділею 2023: картинки і листівки
З Вербною неділею 9 квітня: короткі вірші для СМС
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
Удачі, миру і добра
У весняний день тобі бажаю.
Побільше світла і тепла,
Хай Бог тебе благословляє.
Нехай разом з вербою в будинок увійде
Спокій і радість, і здоров'я.
Поменше буде хай турбот
А більше щастя і спокою.
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
Раніше "Телеграф" повідомляв, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній здійснить у Вербну неділю 9 квітня божественну літургію в Києво-Печерській лаврі.