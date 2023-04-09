З Вербною неділею 2023! Побажання миру в СМС, гарні вірші і листівки

"Телеграф" зібрав для вас найкращі оригінальні привітання зі святом

Ось і настала Вербна неділя — одне з найголовніших християнських свят року. Саме в цей день православними вірянами згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Сина Божого Ісуса Христа зустрічали як Спасителя, закидаючи пальмовими гілками. В Україні символом цього свята є верба (з пальмами в наших краях не пощастило), яку освячують під час богослужіння у Вербну неділю.

Вважається, що освячені гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї. У це свято кажуть: "Не я б'ю, верба б'є": священною вербою за традицією легенько б'ють дітей, щоб росли здоровими.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкрасивіші листівки та картинки з Вербною неділею на 9 квітня, а також душевні короткі СМС-привітання з побажаннями миру, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Вербною неділею 2023: картинки і листівки

З Вербною неділею 9 квітня: короткі вірші для СМС

З Вербною неділею, Зі святом тебе, Нехай не буде ніколи У твоєму житті зла, Нехай верби свята гілка, Принесе в твій дім добра, Твоїм близьким, твоїм діткам, Щастя буде без кінця!

Удачі, миру і добра У весняний день тобі бажаю. Побільше світла і тепла, Хай Бог тебе благословляє. Нехай разом з вербою в будинок увійде Спокій і радість, і здоров'я. Поменше буде хай турбот А більше щастя і спокою.

З Вербною неділею вітаю, Всіх благ я від душі бажаю! Нехай думки чистіші стануть і світліші, А люди – щирі й добріші! Хай вервичка щасливих років Складає світлих днів букет! Хай щастя, наче той метелик, Змахнувши крильцями, іде на злет!

Нехай краса та пахощі верби, Навіють щастя і найкращі сподівання, До Великодня тиждень лиш журби, Прийміть з Вербою щирі привітання!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній здійснить у Вербну неділю 9 квітня божественну літургію в Києво-Печерській лаврі.