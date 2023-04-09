Красиві привітання з Великоднем 2023 року своїми словами

Не забудьте привітати зі Світлим Христовим Воскресінням своїх рідних та близьких

Світла Христова Неділя або Великдень — це найважливіше християнське свято, яке входить до дванадесятих. З давніх-давен у різних гілок християнства відрізняються дати святкування: 9 квітня відзначають християни західного обряду, і 16 квітня — православні східного обряду.

Великдень – це час очищення душі, тіла та глибоких роздумів. Це свято бажано провести у колі своїх рідних та близьких, а також важливо зранку відвідати великодню службу у церкві.

Воскресіння Христове — світле та радісне свято, тому й вітання до цього дня мають бути винятково гарними. "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Великоднем 2023: барвисті листівки та картинки, а також душевні побажання у прозі, які можна надіслати рідним, близьким та колегам.

Привітання з Великоднем 2023 року: проза

Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець захистить від негараздів, а благодать Божа сповнить ваші серця.

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Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.

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Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!

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Світле свято Пасхи Христового наповнює душі благодаттю і вірою. Господь нас милує, прощає гріхи і вказує шлях рятування. Бажаю, щоб усі знайшли у своєму житті цей священний шлях любові, добра і надії на вічне життя!

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Христос Воскрес! З паскою. Бажаю розсудливості та добробуту в житті, світлих думок у голові та добрих прагнень серця, щирих почуттів любові та яскравих відчуттів щастя, незгасної надії душі та вічного вогню радості у сімейному вогнищі.

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Вітаю з Великоднем воскресінням! Нехай Господь пошле добробут, мир і радість вашому дому. Нехай у душі буде гармонія та спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце та осяює все навколо.

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Зі святим Великоднем усіх вітаю! Бажаю вам мої добрі, тепла серцевого, ніжності душевної, доброти справжньої, непідробної щирості та любові безмежної! Нехай добро переможе зло, гордість і лінощі програють працьовитості та поблажливості і нехай миром, і вашими серцями править любов!

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Вітаю з добрим та світлим святом Великодня. Хочу побажати, щоб у твоє життя раптом постукало справжнє щастя і велика надія, щоб для твоєї душі відкрився новий обрій добрих діянь і високих прагнень, щоб у твоєму серці постійно таїлися ніжні та щирі почуття, щоб твоя віра і любов додавали щоденних сил.

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому католики та православні відзначають Великдень у різні дні. А також ми розповідали, що не можна робити у Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.